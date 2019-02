El mismo director que estuvo a cargo del rodaje de Bohemian Rhapsody será el encargado de llevar a los cines la historia basada en la brillante carrera de Elton John.

Bajo la dirección de Dexter Fletcher, el actor Taron Egerton fue el elegido para ponerse en la piel del personaje y también será el encargado de interpretar las canciones que fueron grabadas nuevamente para la cinta.

Con un teaser con el primer avance de la película y para aumentar aún más las expectativas entre los fanáticos, Paramount Pictures comaprtió el detrás de escena de “Rocketman” destacando el talento de Taron a la hora de entrar al estudio de grabación.

El productor musical, Giles Martin, reconoció que no escuchó a nadie interpretar tan bien como lo hace el actor británico con éxitos como “Your Song” o “Rocket Man (I Think It’s Going to Be a Long, Long Time)”.

La película, que tiene fecha de estreno para el 30 de mayo, se basa en los comienzos del famoso músico, en la Real Academia de la Música hasta convertirse en un icono global con la ayuda de Bernie Taupin, su colaborador a la hora de escribir las canciones.