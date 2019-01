Sin muchas variaciones en las nóminas desde los Golden Globes, la Academia confirmó este martes a las candidatas que estarán peleando por el deseado Oscar el próximo 24 de febrero.

Entre las películas que llaman la atención se encuentran Black Panther, Bohemian Rhapsody y Roma, esta última siendo una producción de Netflix que por primera vez entra a los premios.

Cabe resaltar que si bien compite como Mejor Película Extranjera, el film dirigido por Alfoso Cuarón está nominado a 9 premios más, entre los cuales se encuentra en Mejor Guión, Mejor Director y la grata sorpresa para su protagonista que competirá con otras actrices como Olivia Colman o Lady Gaga en la categoría a Mejor Actriz.

Por su parte Black Panther, una película de superhéroes de Marvel, compite en varias categorías incluida Mejor Película junto a Bohemian Rhapsody que también dará pelea con cuatro categorías más.

MEJOR PELÍCULA

“Black Panther”

“BlacKkKlansman”

“Bohemian Rhapsody”

“The Favourite”

“Green Book”

“Roma”

“A Star Is Born”

“Vice”

MEJOR DIRECTOR

Spike Lee (“BlacKkKlansman”)

Pawel Pawlikowski (“Cold War”)

Yorgos Lanthimos (“The Favourite”)

Alfonso Cuaron (“Roma”)

Adam McKay (“Vice”)

MEJOR ACTOR

Christian Bale (“Vice”)

Rami Malek (“Bohemian Rhapsody”

Bradley Cooper (“A Star Is Born”)

Willem Defoe (“At Eternity’s Gate”)

Viggo Mortensen (“Green Book”)

MEJOR ACTRIZ

Yalitza Aparicio (“Roma”)

Glenn Close (“The Wife”)

Olivia Colman (“The Favourite”)

Lady Gaga (“A Star Is Born”)

Melissa McCarthy (“Can You Ever Forgive Me?”)

MEJOR ACTOR SECUNDARIO

Mahershala Ali (“Green Book”)

Richard E. Grant (“Can You Ever Forgive Me?”)

Sam Elliott (“A Star Is Born”)

Sam Rockwell (“Vice”)

Adam Driver (“BlacKkKlansman”)

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

Regina King (“If Beale Street Could Talk”)

Amy Adams (“Vice”)

Marina De Tavira (“Roma”)

Rachel Weisz (“The Favourite”)

Emma Stone (“The Favourite”)

MEJOR GUION ADAPTADO

“The Ballad of Buster Scruggs”

“BlacKkKlansman”

“Can You Ever Forgive Me?”

“If Beale Street Could Talk”

“A Star Is Born”

MEJOR GUION ORIGINAL

“The Favourite”

“First Reformed”

“Green Book”

“Roma”

“Vice”

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

“Incredibles 2”

“Isle of Dogs”

“Mirai”

“Ralph Breaks the Internet”

“Spider-Man: Into the Spiderverse

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA

“Capernaum” (Líbano)

“Cold War” (Polonia)

“Never Look Away” (Alemani)

“Roma” (México)

“Shoplifters” (Japón)

MEJOR FOTOGRAFÍA

“Cold War” – Lukasz Zal

“The Favourite” – Robbie Ryan

“Never Look Away” – Caleb Deschanel

“Roma” – Alfonso Cuarón

“A Star Is Born” – Matthew Libatique

MEJOR VESTUARIO

“The Ballad of Buster Scruggs” – Mary Zophres

“Black Panther” – Ruth E. Carter

“Mary Poppins Returns” – Sandy Powell

“The Favourite” – Sandy Powell

“Mary Queen of Scots” – Alexandra Byrne

MEJOR MONTAJE

“BlacKkklansman”

“Bohemian Rhapsody”

“The Favourite”

“Green Book”

“Vice”

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

“Border”

“Mary Queen of Scots”

“Vice”

MEJOR BANDA SONORA

“Black Panther” –– Ludwig Göransson

“BlacKkKlansman” – Terence Blanchard

“If Beale Street Could Talk” – Nicholas Britell

“Isle of Dogs” – Alexandre Desplat

“Mary Poppins Returns” – Marc Shaiman

MEJOR CANCIÓN

“All the Stars” (“Black Panther”)

“I’ll Fight” (“RBG”)

“The Place Where Lost Things Go” (“Mary Poppins Returns”)

“Shallow” (“A Star Is Born”)

“When a Cowboy Trades His Spurs for Wings” (“The Ballad of Buster Scruggs”)

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

“Black Panther” – Hannah Beachler

“The Favourite” – Fiona Crombie y Alice Felton

“First Man” – Nathan Crowley y Kathy Lucas

“Mary Poppins Returns” – John Myhre y Gordon Sim

“Roma” – Eugenio Caballero y Bárbara Enrı́quez

MEJOR MONTAJE DE SONIDO

“Black Panther”

“Bohemian Rhapsody”

“First Man”

“A Quiet Place”

“Roma”

MEJOR MEZCLA DE SONIDO

“Black Panther”

“A Star Is Born”

“Bohemian Rhapsody”

“Roma”

“First Man”

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

“Avengers: Infinity War”

“Christopher Robin”

“First Man”

“Ready Player One”

“Solo: A Star Wars Story”

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

“Black Sheep”

“End Game”

“Lifeboat”

“A Night at the Garden”

“Period. End of Sentence.”

MEJOR DOCUMENTAL

Free Solo

Hale County This Morning, This Evening

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

RBG

MEJOR CORTOMETRAJE ANIMADO

“Animal Behavior”

“Bao”

“Late Afternoon”

“One Small Step”

“Weekends”

MEJOR CORTOMETRAJE LIVE ACTION

“Detainment”

“Skin”

“Marguerite”

“Fauve”

“Mother”