Eso es lo que sucedió el jueves con una lectura por internet de la cinta “Fast Times at Ridgemont High” (1982) en la que participaron Aniston y Pitt junto a otras estrellas del cine como Sean Penn (que fue el protagonista de la película original), Julia Roberts, Matthew McConaughey o Morgan Freeman.

Solo el saludo entre ambos ya volvió locas a las redes:

- Hola, Aniston.

- Hola, Pitt.

- ¿Cómo estás?

- Estoy bien, cielo. ¿Y tú?

- Estoy bien.

No parece el diálogo más atractivo del mundo, pero en las bocas de Aniston y Pitt fue suficiente como para causar auténtico furor en internet.

Un poco más de enjundia tuvo un pasaje de la lectura de “Fast Times at Ridgemont High” con una escena de contenido sexual entre los personajes de Aniston y Pitt, algo que provocó más de una risa entre compañeros del evento como Julia Roberts.

Officially the cutest moment of 2020

— Simply Brad (@SimplyBradCom) September 18, 2020