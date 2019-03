“Estoy muy emocionada de tener un musical con mis canciones, especialmente uno que recreará un mundo tan mágico lleno de personajes en los que crecí, a quienes amo y adoro", dijo la Princesa de Pop en un comunicado al conocerse que sus canciones guiarán la trama de Once Upon a One More Time que subirá a Broadway en Chicago.

A diferencia de otros artistas, este musical no repasará la carrera de Spears sino que dará una mirada más moderna de ls clásicos de Disney, al ritmo de 23 canciones de sus más grandes éxitos.

"Cenicienta sufre una crisis existencial y se reúne con su grupo de princesas. El hada madrina es la principal antagonista. También hay un príncipe encantador y un enanito que nunca hemos conocido (el octavo), además de un narrador infeliz porque su sistema mágico está siendo desmantelado", expresó Jon Hartmere, autor del libreto a The New York Times.

El espectáculo llegará a Chicago a finales de año; la función de preestreno sería el 29 de octubre y el oficial el 13 de noviembre, según confirmó James L. Nederlander, dueño de nueve teatros en Broadway.

Dependiendo del éxito de este año, el cuento de princesas feministas podría llegar a la meca del teatro musical, en Nueva York.