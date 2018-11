La escena punk en Paraguay tuvo y tiene sus altibajos. El hecho de que el género sea poco rentable para los músicos los lleva a pausas, cambios de estilo e incluso los obliga a desaparecer bandas. Vamos, como si fuera fácil crecer.

Esporádicos toques donde gobierna el “afuerismo” y donde las mismas caras se encuentran para hacer el aguante, con breves paréntesis de alguno que otro artista internacional, mantuvieron en cierto letargo a los punkies, hasta el sábado, hasta Ciudad Punk.

La productora G5pro entendió esa necesidad y juntó a tres íconos como A77aque, CJ Ramone y 2 Minutos en el Casco Antiguo de Asunción.

Mientras estaba instalada la incertidumbre de si se jugaba o no la primera final de la Copa Libertadores de América en Buenos Aires, con una sensación térmica que fácilmente era superior a los 40 grados, arranco el punk de barrio de Trifulka. Siguieron los de Batallón 40, un grupo que tiene la responsabilidad de lograr el reconocimiento de hace más de una década; y los de Square Pants con su ska ya evolucionado además del notable progreso vocal de Amado Sarabia.

Trifulka. Foto: G5pro.



Los alemanes de Kraftklub mostraron lo que saben. Si bien su género no es precisamente el punk, hicieron saltar a los que llegaron temprano con una mezcla híbrida de pop, indie e incluso rap. Ondeando una bandera de Paraguay con la inscripción “Luque”, los Piter Punk mostraron su vigencia. El sonido que hacen ya no es del “nunca jamás”, suenan bien, le agregan segundas voces y su “Nunca te olvidaré” sonó fuerte, especialmente desde aquellos que por alguna razón perdieron a sus peludos.

Gabo Baierling de Piter Punk. Foto: G5pro.

A77AQUE

Las pantallas anunciaban a A77aque. Creo que ya no hay dudas de lo que es la banda post Ciro y eso ya lo demostró en el 2012. El sábado nada más ratificó este hecho y el público se lo hizo saber a Mariano Martínez en la mejor presentación de la noche.

Los presentes ya sabían quién se venía y buscaron la mejor ubicación para el pogo. Cualquier sistema de hidratación iba a resultar insuficiente pero eso mucho no importó. El “Soy de A77aque” que retumbó dio lugar a “Espadas y serpientes”, “Western”, “America” y “El cielo puede esperar”, entre los que volvió el “Soy de A77aque”.

Mariano es de hablar con el público, no mucho pero lo hace. Esta vez habló de los 30 años de carrera de la banda e incluso pidió sugerencias. El “¿qué quieren escuchar?” precedió a “Como salvajes” y con “Chicos y perros” se desataron las ganas de gritarle a la clase política “¡Y si puedes, haz callar a nuestra voz!”.

Mariano Martínez de A77aque. Foto: G5pro.

“El jorobadito” es un clásico y sonó fuerte antes de que Luciano Scaglione le dé el toque hardcore con “San Fermín” y “Antihumano”. Si no eran suficientes las ganas de gritar rebeldía sonó “Setentistas”, una canción que habla de las revoluciones que se produjeron en Argentina durante la década del 70, en plena dictadura. Latinoamérica conoce su historia y parte de ella fue contada de forma pulcra, clara y fuerte en el pico más alto de todo Ciudad Punk.

El himno de Roberto Carlos y Luca Prodan retumbó con “Amigo”. Más de uno abrazó al que tenía al lado para cantarla fuerte. Para el cierre ya estaban preparadas la ya popularizada “Hacelo por mí”, la balada “Arrancacorazones”, la mejor descripción del sueño del pibe “Beatle”, el estribillo de “Donde las águilas se atreven” y el cover de Gilda “No me arrepiento de este amor”. No te extrañamos, Ciro.

CJ RAMONE

Quedan cuatro de los ocho que tocaron con Ramones y uno de ellos es C.J. Ramone, el bajista de la postre ramonera. El público paraguayo ya lo conoce y sabe que fue parte de la gloriosa banda que desapareció sin el reconocimiento que debió haber tenido.

Y C. J. fue un tornado. Saltó 30 minutos antes al escenario y sin mediar palabras lanzó su “one, two, three, four” para arrancar. Nadie estaba preparado porque estaban aún presentes la resaca y el pogo de A77que pero como él sabe que es un dios, puede hacer lo que quiera.

Arrancó con “Let’s Go” y continuó con “The Crusher”. Hizo un repaso de “American Beauty”, como si tuviera la necesidad de aclarar que no vino como una cover band de Ramones. Le dio tiempo a nadie, su presentación fue de corrido. “Crettin family”, “Judy is a punk”, “Rockaway beach” y “Straight to endure”, llevó al público a una época que pocos vivieron.

C. J. Ramone. Foto: G5pro.



Los temas de Ramones sonaron intercalados entre los propios de C.J. “Yeah, yeah, yeah”, “Girlfriend in a graveyard”, “You’ll never make believe” y “One more chance”. Sí, es su estilo, pero para algunos su presentación pudo haber sido inexplicablemente rápida.

“The KKK took my baby away”, “Psycho therapy”, “Comando”, “Sheena is a punk rocker”, demostraron su calidad vocal. Y es que C.J. hizo la voz de varios temas de Ramones siendo bajista solo que ahora los hace más. No necesita mantener el look de la banda a finales de los 80 y tampoco “es lo que hay” porque C.J. es Ramones.

Con “R.A.M.O.N.E.S.”, una pausa, “I wanna be sedated”, y “Blitzkrieg Bop”, C.J. se fue. Ojalá vuelva, un poco menos apurado. ¿Le perdonamos? Al contrario, gracias C. J.

2 MINUTOS

El tiempo pasa y se nota. “Mosca” ya no es lo que era pero el alma de 2 Minutos se mantiene. El pogo fue brutal, casi insostenible para los que ya venían extenuados de A77aque y C.J. Quince minutos antes de las 00:00 arrancaron los de Valentín Alsina con “Amor Suicida”, “Otra vez”, “Que mala suerte” y “Lado oscuro”, solo para empezar.

Hubo mucha interacción del frontman con el público. La seguridad ya tenía horas de show encima y hubo varios que intentaron saltar del escenario, sin éxito. No es una nota negativa, es parte del presupuesto que implica 2 Minutos.

Imposible recordar cuántas veces tocaron en Asunción pero sí se podría marcar una involución en la calidad técnica, especialmente en la voz. Algunas canciones ya no las recuerda y en algunos pasajes de la presentación hubo “flores” para los de A77que. Simpático, entre lo que se pudo entender.

2 Minutos. Foto: G5pro.



No es fácil pagar entre G. 100 y 150 mil para ir a un show. Muchos fueron a ver a un pleno 2 Minutos y bajo la excusa de “esto es punk y es así” no se justifica tanta displicencia. Pero bueno, ahí estaban ellos, el pogo y todo lo que implica un toque de esta banda que va a ser amada, pase lo que pase.

“Tema de Adrian”, “Historia triste”, “Lejos estoy” y la popular “Canción de amor” revolearon cerveza. Finalmente su “Ya no sos igual” descargó lo que quedaba de batería del público. Hubo alguna que otra corrida fuera del escenario de parte de algunos que querían entrar sin ticket, lo normal.

Así terminó Ciudad Punk y queremos que se repita. El punk está en constante parranda y los devotos siguen esta religión, demostrando que 40 grados son nada. El género sigue siendo ese grano que está a punto de explotar y va a retribuir con un buen pogo, cualquier “one, two, three, four” que se escuche a lo lejos.