Con apenas dieciséis años, Clara, llena de ‘ilusión’ llegó a Asunción desde su ciudad natal San José de los Arroyos. La comediante comentó, por primera vez, que en esa época se cruzó con personas que se aprovecharon de su ‘inocencia’.

“Yo cuando llegué era tonta total. Tenía 16 años, no sabía muchas cosas, por ejemplo cuando te dicen ‘entrega el marrón’. No tenía malicia. Me decían vamos que te llevo al estudio de grabación y no era así”, inició el relato de la actriz a los 18 minutos de la entrevista.

“Pasé con gente que se aprovechó de mí. Que no es mi familiar. Se aprovechó. Era una persona mayor a mí en ese momento. Y por eso me hice actriz para salir de mí”, contó la comediante.

Clara comentó que se refugió en su familia, la iglesia y el teatro para superar ese episodio que actualmente ya está sanado.

“Fue muy fuerte todo, pero esa parte ya está curada. No me duele recordar. Antes lloraba muchísimo. Sé lo que pasa por la mente, el corazón y el alma de una persona que sufrió abuso y lo sé por experiencia propia”, expresó.

Ante la pregunta de la presentadora si volvió a encontrarse con esa persona, Clara respondió, “Nunca. Hasta hace poco decía ‘ojalá se muera’. Me volvía loca con disfrutar de su sufrimiento. Lo más increíble es que después tuve unos cuantos chico’i que decían gua’u ‘pobrecita’, pero era para aprovecharse no más otra vez. Pero yo lo que quería era que no sufran mis papás”.

Por otra parte, relató que tras el momento difícil que atravesó recibió ayuda psicológica, decidió no denunciar y sumergirse totalmente en su sueño de ser actriz. Hoy por hoy, su experiencia le hace apoyar a otras niñas que vivieron lo mismo.

“En una de esas mi psiquiatra me dice que si sale a la luz del abuso yo tenía que irme del país… pero decidí dejar todo y me metí al teatro. Quería ser actriz, que nadie me apunte con el dedo”, contó Franco.

“Si supieran todo lo que sufrí en ese momento y cómo salí adelante, pensé muchas veces en el suicidio, me metí en otras cosas, quise olvidar. A pesar de tener todo ese bagaje de contención religiosa, igual, no hubo mejor que el tiempo y la ayuda de Dios”, finalizó la actriz.