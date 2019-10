La polémica nueva panelista del programa televisivo Teleshow, expuso una vez más su rechazo a la comunidad LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros/transexuales e intersexuales). Al ser abordada por sus compañeros e intentar ‘maquillar’ su postura cayó en incoherencia.

En la emisión farandulera de Latele, fue debatida la postura del actor y humorista Gustavo Cabaña a favor de la diversidad sexual y de género, quien dijo sentir vergüenza por la agresión a activistas LGBTI en Hernandarias hace unas semanas, ademas de asegurar que el mundo no se destruirá por el amor gay, sino por la guerra y inconsciencia humana.

“Yo no tengo por qué señalarle con el dedo a esa persona que está amando a otra persona, indistintamente al sexo. No importa el sexo, somos todos personas y somos pensantes… El amor no destruye, el amor construye”, dijo de visita en el programa Red Social, también de Canal 11.

Entre los comentarios, resaltó el de Helem, quien dejó sentado rechazo a la unión en matrimonio gay.

“No estoy en contra del amor de las personas del mismo sexo, sí del matrimonio. Yo creo que estas parejas deberían hacer un pacto, no precisamente un matrimonio, porque no estamos acostumbrados por lo menos como paraguayos”, sostuvo.

Alegó que en Paraguay “no es muy normal ver dos personas del mismo sexo casándose, no es común ver y no va a ser de acá a mucho tiempo”.

Roux afirmó también que hay muchos integrantes de la comunidad LGBTI que en lugar de plantear imponen su voluntad y lo hacen de manera agresiva.

Tras establecer su postura en contra del matrimonio igualitario, entró en incoherencia al indicar que se debe ser paciente para alcanzar objetivos, aún cuando personas como ella son determinantes al repudiar la unión gay.

“No estoy a favor de la agresión, en absoluto, no estoy de acuerdo con lo que pasó en Hernandarias, me parece algo totalmente monstruoso, pero me parece que con paciencia podemos lograr muchas cosas”, mencionó.

No es la primera vez que Helem Roux expone su rechazo a las reivindicaciones LGBTI. En muchas ocasiones, desde su anterior espacio en Lobo Tv, En boca de lobos, cuestionó e ironizó en contra de los reclamos de la comunidad y lo concerniente a ella.

El activista Simón Cazal, líder de la organización Somos Gay, la activista trans Yren Rotela, la Miss España Ángela Ponce, los periodistas Ángel Saracho y Alejandro López o sus actuales compañeros en televisión Sebastián Rodríguez y Carlos Gómez, fueron solo algunos de sus ‘blancos’ de comentarios intolerantes.