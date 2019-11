Tom Chaplin, Tim Rice-Oxley, Jesse Quin y Richard Hughes junto a su manager embarcaron con destino a Asunción en el aeropuerto de Santiago, Chile, donde casualmente se encontraba Marcelo Burgos, quien regresaba del final de la Copa Libertadores.

En conversación con nuestra redacción, Burgos comentó cómo se dio la instantánea que publicó mediante su cuenta de Instagram. “Un encuentro fortuito”, calificó el periodista deportivo el encuentro con la banda.

“En el avión intercambié un par de palabras con Tom Chaplin y grabé un video que subí a mi historia, donde le hice un juego de palabras con su canción ‘The Way I feel’. Es muy cordial”, expresó el periodista de deportes.

“Ya al estar acá, nos sacamos una foto. Le dije “la próxima hablamos de fútbol” y se rió”, relató antes de destacar el esfuerzo de los fanáticos que fueron a recibir a la banda. “Muchísima gente se fue al aeropuerto, le estaban siguiendo el rastro por lo visto pero así son los fanáticos de Keane. No me extraña”, aseveró.

El comunicador no solo es amante del fútbol sino también del rock, entre sus bandas favoritas se encuentran The Rolling Stones, New Order, David Bowie y a la lista se suma Keane.

En cuanto al último álbum “Cause and Effect” del grupo británico manifestó “Me gusta muchísimo, no pierde la esencia”.

Tras siete años de su última visita, Keane se presenta este miércoles 27 de noviembre, en el Jockey Club. Las entradas continúan a la venta en Ticketea y a través de la web ticketea.com.py.