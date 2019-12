El vocalista de la banda La Secreta, alborotó las redes sociales con un post en el que expresó su apoyo a una pareja homosexual masculina que el pasado domingo fue discriminada por una guardia de seguridad del Shopping Pinedo, únicamente por abrazarse.

“Nunca me chupé una pija y tampoco me gusta la idea de hacerlo, pero ayer estaba leyendo sobre el caso de que a esta pareja de homosexuales que no les dejaron estar de la mano en un shopping, de verdad creo que se tienen que dejar de joderle las pelotas a los que tienen una sexualidad u opción sexual diferente”, inició su mensaje el artista.

Cardozo rechazó la doble moral imperante en la sociedad que hostiga a la mujer y a la diversidad.

“La homosexualidad también es una forma de amor y al que no le gusta que no mire y que no haga. Me tienen podrido los hijos de putas intolerantes hipócritas que basan su moral en un libro de fábulas que exhorta a la esclavitud y a la opresión a la mujer y que enseña que hay que darle la otra mejilla al enemigo”.

Se refirió a la religión como principal base de discriminación en la sociedad, la cual es utilizada para señalar y condenar. “En serio se tienen que dejar de joder las pelotas, practiquen su religión en su casa en sus iglesias y no le obliguen a los demás que no creen en sus boludeces a practicarlo. Viven en el oscurantismo en pleno 2020 carajo”.

El posteo de Mike en Facebook fue bastante compartido y recibió el respaldo de gran cantidad de personas, gran parte de ellos provenientes de ámbitos del arte y la comunicación.