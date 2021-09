El encuentro será el jueves 16 de septiembre, de 18:30 a 20:30, en la sede de la UCOM (Monseñor Bogarín 284). La participación es libre y gratuita, con previa inscripción.

El objetivo de esta iniciativa es que, a través de la conversación con otra persona, en lugar de leer un libro, los asistentes puedan obtener inspiración, ampliar sus conocimientos sobre diferentes áreas de expertise y romper prejuicios sobre la vida de las personalidades, conociendo un poco más sobre sus historias.

Para la institución, cada panelista es un “libro humano abierto” al que se le puede leer por medio de una charla directa. Así, cada interesado podrá agendar una entrevista de forma anticipada, indicando con quién le gustaría conversar ese día, a fin de hacerle preguntas sobre su historia y aprender de sus experiencias tanto de su vida profesional como personal.

Los “libros humanos” de esta edición son: Adriana Ortiz, Martín Abente, Christine Folch, Patricia Escauriza, Joaquín Morínigo, Carla Fernández, Jeff Rostros del Río, Anderson Gava y Jose Emategui Cachero.

“Hay una frase que dice: ‘No juzgues a un libro por su portada’. Esa es la frase que identifica a la Humanoteca, no juzgues a una persona por cómo la ves, mejor sentate, conversá y conocé cómo piensa”, dijo Bruno Defelippe, director ejecutivo de la UCOM.

Las personas interesadas en participar deberán llenar un formulario de preinscripción en https://www.ucom.digital/humanoteca y luego definir con quién desean agendar una charla. Solo podrán asistir los que hayan recibido el e-mail de confirmación, dos días antes del evento.

Biografía de los libros humanos

Patricia Escauriza es socia fundadora y especialista en Innovación Educativa de Paraguay Educa. Máster en Calidad Educativa por la Universidad Autónoma de Madrid (España). Trabaja en el ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y Educación desde hace más de diez años.

Martín Abente es miembro de la Fundación GNOME y de Sugar Labs, desde donde contribuye con el desarrollo de aplicaciones de escritorio para educación y privacidad. Previamente, se desempeñó como ingeniero en software para One Laptop Per Child, líder del desarrollo del escritorio Sugar para Linux, mentor en los programas Summer of Code y Code-in de Google, ingeniero en software para el sistema operativo Endless. Actualmente, lidera el desarrollo de Ingestum en Sorcero.

El joven de 18 años, Joaquín Morínigo, ingresó al ecosistema de las criptomonedas a los 13 años por curiosidad y desde los 16 se involucró de lleno. Actualmente, posee dos startups, CriptoPy que es una consultora de Bitcoin, blockchain y criptomonedas y Arapy Network que ofrece soluciones blockchains para empresas. Es miembro fundador de la Asociación Paraguaya de Blockchain.

Christine Folch es historiadora norteamericana egresada con honores de Harvard; PhD en Antropología por la Universidad de New York (EE. UU.) y docente de Antropología en la Universidad de Duke (EE. UU.). Investiga sobre la causa paraguaya en Itaipú desde el 2007.

Adriana Ortiz es directora del Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA). Fue elegida como una de las jóvenes más influyentes del mundo en el 2021 por el Foro Económico Mundial. Diseñadora de modas con especialización en alta costura y sombrerería, recibida en Madrid (España), se graduó también en Psicología en la Universidad Católica de Asunción y cursó un diplomado en Psicoterapia del Arte y Psicodrama en México. Creó la empresa que lleva su nombre, dedicada al rubro de tocados y accesorios femeninos para novias, y una línea de joyas y bijouterie.

Carla Fernández posee un doble doctorado en Psicología Cognitiva (Neurociencias) y Ciencia del Lenguaje de Penn State (EE. UU.). Trabajó en laboratorios en varios lugares del mundo, como Suecia, China y Holanda. Es Post-Doc en Psicología del Desarrollo del Lenguaje en niños con y sin implantes cocleares en Duke University. Es profesora adjunta de Estadística en UNC Chapel Hill, especialista en análisis de datos y miembro del equipo de evaluación y monitoreo del portal meta (Paraguay Educa) y Coordinadora Académica en la UCOM.

Jeff Rostros del Río es apasionado por el impacto local y el enfrentamiento a los desafíos comunitarios. Aprendió sobre la cultura paraguaya en profundidad y se dedica a las soluciones creativas que fusionan la tradición y la modernidad.

Anderson Gava es fundador de Bridge Capital (bdgcap.com), el primer search fund de Paraguay. Con el apoyo de inversores internacionales y locales, tiene la misión de adquirir una empresa de tamaño mediano-grande. Anderson se graduó recientemente de un MBA en Stanford University y es ingeniero industrial de la FIUNA. Previo al MBA, fue director de Finanzas en Cervepar.

José Emategui Cachero es empresario, director de la firma Unión SRL que representa y fabrica marcas de productos que lideran la industria cosmética y del cuidado personal nacional. Cuenta con activa participación en actividades con enfoques sociales.