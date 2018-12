Nadia Portillo pasó por el programa “Noche de Show”, conducido por Dahiana Bresanovich y Junior Rodríguez, y confesó varias irregularidades que vivió durante su participación en el programa “Me Quiero Casar”.

“La experiencia que tuve no fue buena. Domingo y Karina estaban al mando y yo puedo decir que fue el peor programa en el que estuve, porque yo participé en varios formatos y fue horrible esa experiencia”, aseguró Nadie.

En ese sentido añadió que quisieron renunciar tres veces con su entonces marido, Abel Alfonso, pero ante las amenazas de Karina y de Domingo no pudieron desvincularse: “No nos dejaban porque supuestamente se iban a enojar los directivos del canal y tuvimos que venir hasta el final”.

Asimismo, el relato no quedó hasta ahí, pues Portillo denunció que Karina Doldán recibía maltratos alarmantes por parte de su esposo, Domingo, estando en el corte y delante de todos: “Teníamos un mal ejemplo, los profesores decían ‘trátenle bien a sus señoras, ténganles como diosas’ y se iban al corte y Domingo le mandaba a la china a Karina, le trataba re mal y nosotros nos mirábamos”.

Tanto ella como los demás participantes quedaban atónitos ante las situaciones de violencia que protagonizaba la pareja: “Dos segundos antes Domingo estaba diciendo ‘mi amor que hermosa que estás’, después se apagaban las luces, encima Domingo con un temperamento horrible, nos quedábamos confundidos”, agregó Nadia.

Pero la artista se llevó la peor parte en los tiempos que se fracturó la nariz y la producción no se hizo cargo: “Domingo Coronel no se hizo cargo, tuve que pagar todo yo. Ver la actitud de Domingo y Karina en ese momento me decepcionó muchísimo”.

Y prosiguió: “Dos que llevan el nombre de x iglesia y de Dios. Yo me piché, no les hablé más, no les quiero ver. Todo lo ofensivo que me dijeron lo tengo todavía en audios y nunca me pidieron disculpas”.