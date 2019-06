La película que se estrena el 20 de junio relata la vida que llevan las mascotas cuando los dueños van al trabajo o a la escuela. El actor mexicano Eugenio Derbez, realiza el doblaje de la voz en español del personaje Snowball.

Eugenio Derbez revela a través del video lo que cree que hace su mascota llamada ‘Fiona’ cuando no está con él. “Mi mascota cuando yo no estoy en la casa va a donde están mis chanclas y me las destroza”, explicó el actor entre comentar que son muy pocas veces porque casi siempre la lleva a todos lados.

También, Derbez hizo un llamado de conciencia sobre lo que es tener un animalito en casa y los cuidados que este requiere. “Es muy importante que si tienen mascota las cuiden, las traten como parte de su familia, y si no tienen tiempo para tener una mascota, no tienen la dedicación, no la tengan”, aconsejó el mexicano sobre el abandono que sufren los animalitos que viven en un hogar.

La Vida Secreta de Tus Mascotas presenciará el regreso del escritor Brian Lynch (Minions) y será dirigida, una vez más por Chris Renaud (La saga de Mi Villano Favorito, El Lorax de Dr. Seuss).

El fundador y CEO de Illumination, Chris Meledandri y Janet Healy, quien colaboró con él durante varios años, producen la secuela de la comedia que tuvo la mejor apertura de la historia para una película original, animada o de otro tipo.

