“Hoy me ratifiqué en mi demanda laboral. Seguimos”, tecleó la conductora de radio y Tv en su cuenta en Twitter, adjuntando una fotografía suya junto a su abogado Diego Lansac.

Y es que la mediática sigue en su acción contra el holding de medios de Antonio Vierci, tras haber sido despedida del mismo hace un año luego de diferencias con el actor cubano Mario Cimarro, con quien compartía la mesa de jurado del reality show Baila Conmigo Paraguay (BCPY).

En contacto con HOY, Lansac asevera que al ritmo que lleva el caso, la periodista lleva las de ganar.

“Hoy hizo su declaración jurada, ratificándose en todos los puntos de su demanda, como parte de la estrategia del Dr. Guillermo López Moreira, el laboralista que está llevando la causa”, expresa.

Indica que desde que inició la acción, los representantes de Grupo Vierci no acudieron a ninguno de los llamados de audiencia, beneficiando de esta manera a la presentadora.

“La empresa no se presentó nunca al juicio, no arrimaron pruebas, no desmintieron lo que dijo Carmiña, entonces básicamente jugó todo el juicio arco en blanco y tiene grandes posibilidades de salir victoriosa en esta demanda”.

EL CASO

El viernes 21 de septiembre del 2020, Carmiña Masi fue despedida de los medios de Vierci de los que formaba parte: Telefuturo, Latele y Radio Urbana FM. La razón, su rencilla con el internacional histrión de telenovelas, Mario Cimarro, radicado por aquel entonces en Paraguay para ser miembro del jurado de BCPY.

Las diferencias entre la paraguaya y el cubano se fueron evidenciando al aire, hasta que en la emisión del jueves 20 de setiembre, Cimarro abandonó el set en vivo luego de que Carmiña le pidiera que dejara de comer mandarinas, alegando que el olor la hacía sentir mal.

La estrella de exitosos melodramas como La Usurpadora, Gata Salvaje, Pasión de Gavilanes y El cuerpo del Deseo, habría condicionado su continuidad en el programa, si la comunicadora seguía en el programa.

Si bien la radialista fue desvinculada, muchos comentarios internos aseguraron que Cimarro tenía ‘aires de divo’ y no era muy accesible a los compañeros del canal. Ante esto, Telefuturo emprendió una campaña de promoción del mismo haciéndolo recorrer lugares entre “el pueblo”.

Plazas, supemercados, shoppings, paseos en bici y lugares del interior fueron visitados por el cubano.

Carmiña por su parte, solo estuvo dos meses y medio sin trabajo, pues a fines del 2019 y hasta la actualidad es parte del Grupo Nación Multimedia donde conduce los programas Show de Noticias y Cuenta Final por la señal de cable de GEN y ‘Universo en Llamas’ por Universo 970 AM.

De acuerdo a Carmiña, se siente muy bien explotando su otra faceta periodística, lejos del rubro de la farándula y enfocada más a temáticas de interés general. En ese sentido, mencionó que le agradece el favor a Mario Cimarro, pues si hubiese provocado su desvinculación, no estaría ahora “carísima, feliz y tranquila”.