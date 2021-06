En un estudio cerca de Bruselas, el realizador puede elegir entre los planos que le ofrecen las 38 cámaras que enfocan a Ávila pinchar en una mesa de mezclas colocada en un plató de más de seis metros de alto, ocho metros de ancho y otros ocho metros de profundidad.

El artista, iluminado por más de 750 focos, actúa frente a 280.000 espectadores imaginarios, creados a mano por el equipo de animación, que serán incorporados más adelante en la posproducción junto a los efectos sonoros de la multitud para realzar la sensación de realidad.

La pandemia ha sido para el joven DJ de 26 años un punto de inflexión en su carrera, una tregua tras diez años sin descanso que le ha permitido crecer "como artista y como persona", contó a Efe, recién aterrizado, antes de pinchar a mediodía para una pantalla verde gigante y sin público.

"He crecido mucho en diferentes aspectos, algo que no podría haber hecho si hubiera estado de gira, porque es una vida muy agotadora y estás constantemente cansado", explicó el autor de éxitos como "My Love" o "End Of The Night".

No obstante, los espectadores verán tras la pantalla de sus dispositivos a Ávila subido al escenario virtual Elixir, situado en la isla imaginaria Papilionem, por la que también pasaran otras reconocidas figuras como Adam Beyer o Charlotte de Witte.

Un nuevo reto para este "deejay" madrileño que se muestra preocupado por transmitir al público que se conecte virtualmente la energía que llega a sentir cuando pincha delante de decenas de miles de personas.

Confesó que terminó de rematar su actuación "a contrarreloj" porque le propusieron participar no hace mucho tiempo y, en ella, presentará seis nuevos temas de los que emana un "sonido novedoso" al que sus seguidores "no están acostumbrados".

OPTIMISMO SOBRE UN TOMORROWLAND PRESENCIAL

Preparar Tomorrowland en su versión digital supone un gran desafío y una mayor inversión, un formato que sus organizadores tienen en mente preservar tras la crisis sanitaria porque hace la música "más accesible" para todos, sostuvo Debby Wilmsen, portavoz del equipo.

En su primer debut digital, Tomorrowland Around the World congregó a un millón de espectadores y su éxito llevó a organizar una edición especial en la pasada Nochevieja.

La grabación del festival digital también mantiene las medidas contra la covid-19: todos sus trabajadores se hacen un test de antígenos antes de entrar al set, mantienen la distancia de seguridad y llevan la mascarilla puesta en todo momento.

Con las 400.000 entradas ya vendidas, el equipo espera celebrar el gran festival de la música electrónica en vivo del último fin de semana de agosto al primero de septiembre.

"Con el plan de vacunación puede ser posible y estamos preparados para ello logísticamente. Ahora estamos esperando las normas del Gobierno para ver qué podemos hacer", señaló Wilmsen, "optimista" de poder volver al festival en directo, en Boom (Bélgica).

Entre tanto, el tercer evento virtual de Tomorrowland verá la luz el próximo 16 y 17 de julio y acogerá a artistas de la talla de Armin van Buuren, Claptone, Nicky Romero o Tale Of Us.

Hasta entonces, Ávila espera volver a pinchar pronto en el macroevento electrónico - ya lo hizo en 2018 y 2019- aunque celebra ser de los pocos afortunados que pudo salir de gira en pleno 2020.

Lo hizo en Taiwán, tras cumplir con una rigurosa cuarentena de dos semanas, frente a 20.000 personas en seis actuaciones donde vendió todas las entradas.