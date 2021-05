El Oficial Inspector, Maestro Oscar Barreto Román, quien se formó en la escuela de aprendices de la banda de músicos de la Policía Nacional, dirigirá a un grupo de jóvenes que forman parte de las nuevas generaciones de la Jazz Band, con una edad promedio entre 22 y 30 años, quienes fueron preparados en la misma institución con un perfil académico profesional de nivel internacional.

Ejecutarán temas con una variada mezcla de estilos, tales como jazz, latin jazz, fusión con música paraguaya, boleros y una recopilación de clásicos del cine como ‘Can’t take my eyes over you’, ‘Century Fox’ y ‘Flashdance’ entre otras canciones de película que se fusionaron a la música.

El acceso es libre y gratuito pero con previo agendamiento al 607277/8. Los cupos son limitados hasta completar el aforo permitido vigente por el protocolo sanitario. El uso de mascarilla es obligatorio.

Este evento está organizado por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Asunción y la Dirección del Centro Paraguayo Japonés, cuenta con el auspicio de Alemania Cell y el Sanatorio Santa Bárbara.