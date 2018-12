Según reveló Us Weekly, el actor no estaba muy convencido de adoptar a Pax, el hijo de la pareja proveniente de Vietnam, secreto que Jolie le confesó al joven de 15 años de edad previo a la separación de los actores.

Un nuevo episodio vive la historia sin final entre Brad Pitt y Angelina Jolie, y es que recientemente se supo algunos detalles íntimos del divorcio más polémico de Hollywood.

El detonante sería que el actor nunca quiso adoptar a su hijo Pax, pese a que la decisión final la tomara Jolie. Desde entonces, la relación entre Brad y Jolie no fue la misma y esta decisión habría sido uno de los factores que le llevaron a incrementar la tensión en su relación.

Pax, originario de Vietnam y entonces de tres años, no hablaba inglés. Eso no le simpatizaba a Brad. Pero lo que más le preocupaba era que no había pasado ni un año del nacimiento de la primera hija biológica de la pareja, Shiloh.

Una fuente cercana a la ya ex pareja citó una supuesta frase de Angelina a Brad: “Pax me necesita más que Shiloh”.

Esa frase empezó a quebrar el matrimonio. “Casi terminaron la relación, pero Brad se quedó”, dijo una fuente a Us Weekly.

Además el medio informó que los trabajadores sociales del caso cuestionaron “las habilidades de crianza de ambos actores tras sus evaluaciones”. Si bien Brad “hizo grandes progresos para abordar su ira y sus problemas psicológicos, un trabajador social pensó que tiene problemas para aceptar la responsabilidad personal y que a menudo culpa a los demás por sus acciones”.

Sobre Angelina, los trabajadores sociales opinan que “complace a los niños todo el tiempo y crea un ambiente de vida inestable”.

El mes pasado, los abogados de Angelina y Brad informaron que finalmente habían llegado a un acuerdo de custodia con respecto a sus seis hijos, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, y los gemelos Vivienne y Knox. Ella quería la custodia total, pero se decidió compartila y evitar exponer a los niños a un juicio.