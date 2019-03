A través de la pagina oficial, la agrupación dio la noticia de que los fanáticos tendrán Queen para rato con el nuevo documental sobre esta nueva etapa de la banda junto al cantante estadounidense, Adam Lambert.

Bajo el nombre de la canción “The Show Must Go On”, la producción se centrara en la colaboración de Adam con los miembros vigentes del cuarteto de Londres, y se estrenará el 29 de abril en el canal ABC.

So excited about our documentary “The Show Must Go On - The Queen + Adam Lambert Story” airing on @ABCNetwork on April 29th!! @QueenWillRock — ADAM LAMBERT (@adamlambert) 25 de febrero de 2019

El material, de dos horas, ahondará en la reinvención del grupo sin Freddie Mercury tras el proyecto fallido con el cantante Paul Rodgers, con quien realizaron un tour mundial.

Junto a Adam Lambert, la colaboración se dio de manera esporádica luego de una presentación en los MTV European Music Awards de 2011, en donde cantó "We Will Rock You", "We Are The Champions" y "The Show Must Go On”.

Asimismo, también contará con la participación de Rami Malek, el protagonista de Bohemian Rhapsody.

En paralelo, Queen anunció además una gira con 23 fechas por Estados Unidos y Canadá desde el 10 de julio, comenzando en el Vancouver Rogers Arena y concluirá el 23 de agosto en el Spectrum Center en Charlotte, Carolina del Norte.