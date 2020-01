A los siete años, Don Onofre encontró a su fiel compañera: la música. Desde entonces, armoniza sus días con su voz y una guitarra.

Nació el 12 de junio de 1947, durante la Revolución Pynandi. La batalla política obligó a su madre Matilde Rolón a dar a luz en un bosque del Departamento de Cordillera, siendo su padre Leonor Orrego el partero.

Al tenerlo en sus brazos, luego de un difícil parto, se dieron cuenta que Onofre era ciego. Su papá decidió entregarse a miembros del partido político opositor en busca de ayuda y les prometió que ni bien su hijo cumpla la mayoría de edad, se afiliará a los colorados.

Recuerda que desde muy pequeño se sintió atraído por la música y que soñaba con ser un artista. A sus 72 años, satisfecho con cumplir su anhelo, Don Onofre cuenta que dicha oportunidad se le concedió en la Escuela de Ciegos “Santa Lucía”, donde estudió y se formó en el arte y otras disciplinas.

“Agarrando este pedazo de madera (guitarra) ya me siento otro, me siento alegre. El arte me alimenta el espíritu. Cuando hay días que no me hallo, agarro mi guitarra y enseguida me hace pasar”, expresa.

“Mi ceguera no llevo en cuenta, para mí es una vida natural. Hoy yo me creo ser un artista”, puntualiza.

Su repertorio es variado, abarca desde la polka paraguaya, guarania, samba hasta la música peruana y argentina. Una de sus canciones favoritas es “Para ti mamá” de Julio César del Paraguay. “Demasiado le quería a mi mamá y le dediqué la canción. Desde allí me quedé enamorado de ese tema”, revela.

Una de sus anécdotas que guarda con mucho cariño, es cuando pudo homenajear al instituto que le abrió las puertas cuando soñaba con estudiar. “En 1967 se realizó el segundo festival del folklore. Cuando me anoté para participar aclaré que no quería ganar por caridad sino por calidad. Participé y gané. Me sentía demasiado feliz y agradecido, entonces regalé la copa a mi excolegio Santa Lucía”.

“No porque naciste ciego tenés que quedarte duro en una parte. Tenés que tratar de superar. Yo superé totalmente”, aseveró tras comentar que viajó a Argentina en busca de una mejor calidad de vida, donde estudió la carrera de psicología.

El artista no solo hizo frente a su ceguera, también a los difíciles golpes de la vida. Su esposa Susana (30) y su hijo llamado como él (10), fallecieron en un accidente de tránsito en 1976.

Sin nadie a quien acudir y ya con avanzada edad, el artista buscó asilo en la Fundación Santa Ana y San Joaquín, donde vive actualmente y recibe atención médica.

En algún momento del día, Don Onofre es el encargado de amenizar el ambiente con su música, de tal manera a hacer pasar las penas a sus compañeros.

“Le quiero decir a las personas con discapacidad que procuren. También soy una persona discapacitada, pero no me creo discapacitado porque yo procuré y superé”, finaliza.

El artista incursionó en medios de comunicación. Fue locutor en la emisora Mbaracayú de Salto de Guairá y luego en Radio Nacional del Paraguay durante 17 años.

La Fundación Santa Ana y San Joaquin es una asociación sin fines de lucro, que alberga a personas de la tercera edad en situación de abandono y extrema vulnerabilidad con el objetivo de brindar ayuda integral que de esperanza de vida, donde puedan satisfacer todas sus necesidades corporales y espirituales.

