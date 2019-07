En contacto con la emisión radial “Mañana Irresponsable” de Radio Urbana, el presentador desmeritó la polémica, mencionando que no es la primera vez que aparecen publicaciones en su contra previo al estreno de cada temporada del reality show de Telefuturo.

“Cada estreno de Baila Conmigo siempre trae aparejado en los días previos una publicación de este tipo y generalmente son monotemáticas. No me llama la atención pero todo tiene su límite, uno tiene que hacerse cargo de lo que dice, fundamentándose en pruebas o en algo que realmente acredite lo que está diciendo”, expresó.

El exmodelo considera irresponsables las publicaciones de medios que abordaron el asunto, alegando que trata de llevar una vida sana junto a su familia. Se solidarizó además con su colega y compañera de canal Sanie López Garelli y su familia, mencionando que tampoco tienen que ver. “Nos vemos metidos en una cuestión en la cual no tenemos arte ni parte”.

Dijo comprender la gravedad del tema, al tratarse de trata de personas, violencia y drogas, pero insistió en que los medios rivales al suyo “siempre juegan por un lado en que es difícil demostrar”.

“Yo no estuve en ese lugar nunca, yo no conozco ese lugar, yo no conozco a esa gente, o sea, no tengo nada más que decir al respecto”, sostuvo. Añadió además que el caso ya está en manos de su abogado César Bareiro, con quien analizará las posibilidades de tomar acciones legales.

El empresario Olavo Heikel, padre de los hijos de Sanie López Garelli, también se refirió al hecho desde su perfil en la red social Facebook, catalogando el tema como un “bochorno” e irá “hasta el fin y la verdad” de la cuestión.