Se presentarán solistas de los últimos cursos del conservatorio, en flauta, violín, guitarra clásica, contrabajo, piano, clarinete y saxofón. También participarán estudiantes de canto popular, y la apertura estará a cargo del Coro de la Escuela de Arte Infantil del IMA, integrado por niños de 6 a 10 años, que ofrecerán dos secciones, en acompañamiento de percusión y en voces.

Las piezas que interpretarán son Rondo Alla Turca de Mozart, Las Hormiguitas Chiu Chiu, la Marcha Radeski de Johann Strauss y Un solo canto de Lizza Bogado.

Posteriormente iniciará la presentación de solistas del conservatorio. En guitarra clásica estarán Eliana Echagüe, Salma Gómez y Samuel Díaz, con las obras Adagio de Johann Kaspar Mertz, Gran Solo Op. 14 de Fernando Sor y La Catedral de Agustín Barrios Mangoré, respectivamente. Los estudiantes de violín Analía Corbeta y Ulises Hermosa interpretarán Allemande, de la Partita N° 2, de Johann S. Bach; y Preludio y Allegro de Fritz Kreisler, este último con el acompañamiento al piano de la profesora Victoria Real.

El programa incluye el Concierto para Contrabajo de Antonio Capuzzi a cargo de Franco Balbuena, Tambourin de Francois Joseph Gossec con la flautista Verónica García, y Sonata para Clarinete y Piano N° 2 (1° Mov.) de Johannes Brahms con Christian Molinas en clarinete. Todas estas piezas contarán con el acompañamiento al piano del docente Pedro Valle.

El piano ingresa como protagonista con las obras Sonata Hob XVI N° 2 en Si b Mayor de Joseph Haydn y Nocturno Póstumo en Do menor de Fréderic Chopin, a cargo de los estudiantes Alejandro López y Wilson Hans, respectivamente, tras quienes se presentará Pedro Pereira en saxofón con la obra Easy Grove de Bob Mintzer.

El cierre estará a cargo de estudiantes de canto popular, quienes se presentarán a dúo para interpretar Rolling in the deep y Rumour has it de Adele, Hijo de la Luna de Mecano, y Prófugos de Soda Stereo. Los dúos están integrados por Eliana Ortigoza y Giovanna Fracchia, Valentina Marín y Giuliana Monnin, Sofía Hansen y Lea Espínola, Angela Alsina y Sebastián Salinas, respectivamente, a quienes se suman en acompañamiento los docentes Fernando Garbarino en guitarra y Diego Escrivá en piano.

Los solistas del Conservatorio de Música “Agustín Barrios” del IMA que se presentarán este viernes en el Concierto Clausura, son estudiantes de los docentes de Flauta, Andrea Ferreira; Guitarra Clásica, José Cabrera, Rodrigo Benítez y José C. Cabrera; Saxofón, Bruno Muñoz; Piano, Pedro Valle; Violín, Blás Vivé y Rodolfo Britos; y Contrabajo, Carlos Balbuena; mientras que los dúos de cantantes tienen el acompañamiento de la profesora de Canto Popular, Tatiana Resquín.