Además de celebrar la conmemoración de los 100 años de relaciones diplomáticas entre Paraguay y Japón, el evento contará con dos show musicales.

Ricardo Flecha y Oscar Fadlala regalarán un bloque de canciones populares como ‘Cielito del Paraguay’ de Elvio Romero y E. Llopis, ‘Reservista Puarhei’ de Félix Fernández y Agustín Barboza, ‘Para vivir’ de Fidel Gómez Planás y Jorge Garbett entre otras.

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA) nos ofrecerá un variado repertorio que incluye obras como “La Danza de los Comediantes” de “La Novia Vendida” de Bedřich Smetana, “Colors of the Wind”(Colores del viento) tema principal de la película de 1995 de Walt Disney “Pocahontas”, compuesta por Alan Menken. “Plink, Plank, Plunk!”, composición de Leroy Anderson que fue usada como tema para el show de televisión de la CBS I’ve Got A Secret, “El reloj sincopado” de Leroy Anderson, el legendario compositor sueco, entre otros clásicos.

La cita es este jueves a partir de las 20hs con entrada libre y gratuita para el público.