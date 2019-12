Rubén Darío González da clases de breaking en el programa Arte en Barrios. Cuenta que la danza es una forma de expresar alegrías, pero también bronca y frustración.

El sol del mediodía calcina el cemento de la placita en medio del Barrio 31​ de Retiro. Rubén Darío González muestra sus pasos de breaking. Pero algo no le convence. “Estoy con remera y es mucho mejor con buzo, puedo resbalar más”, dice. De una carrera, va a hasta su casa, por entre los pasillos techados con cables de electricidad que cruzan de un lado a otro. Cuando regresa trae puesto un buzo blanco con detalles rojos y azules. “¡Así es mejor!”, exclama. Y tiene razón. Su cuerpo de bailarín se pierde en movimientos y figuras imposibles. No hay calor, no hay cemento. Sólo hay baile.



“Daro”, como le gusta que lo llamen y como lo conocen todos, nació hace 27 años en Paraguay y desde los 4 vive en el barrio. Aquí se crió y tuvo a sus dos hijos: Dulce, de diez años y Alexander, de ocho. Aquí también desafía su destino.

Todo empezó como un juego, cuando de chico bailaba con la música que escuchaba su abuela. Cumbia colombiana, salsa, merengue. Pronto se volvió una necesidad. “Mi cuerpo se movía solo. Era una sensación que me hacía feliz”, recuerda hoy. En el camino, se le cruzó la cultura hip hop: el rap, las canciones de Eminem. Algunos chicos que bailaban en la calle.

-Empecé a enamorarme de eso. Pero no tenía una estructura para bailar. No acá en el barrio. Entonces dejé y arranqué con el fútbol, pero algo me faltaba.

Además de la estructura, faltaba el tiempo. A los doce años, “Daro” tenía sus obligaciones. De mañana, el colegio. Por la tarde, el trabajo para ayudar en casa, donde vivía con su papá: juntar cobre, latas, vender chipá, lo que tocara. No quedaba espacio para el baile. A los catorce ya iba a un secundario técnico y trabajaba en un taller mecánico. Se daba maña con las actividades industriales, pero la danza lo llamaba.

-Iba a lugares, seguía a otros chicos, pero todos los espacios me quedaban lejos, fuera del barrio. Por eso pensé que tenía que armarme uno acá.

Así comenzó en “El Galpón”, un lugar en el que se dictaban clases de boxeo marcial y donde le prestaron un sitio. Juntó plata para comprar un equipo portátil, que también podía arreglar con su experiencia como técnico. Y allí arrancó. Poco después salió al barrio, a los pasillos, donde pudiera haber chicos y chicas en su misma situación.

-¿Por qué sentís que las danzas urbanas son lo que mejor te expresa?

-El hip hop y el breaking nacieron en un lugar concreto, en los barrios pobres de Nueva York, producto de una necesidad de transformación social. De hacer otra cosa distinta de las pandillas. De armar una fiesta cultural. Yo hago lo mismo, pero con mi realidad en el barrio. El arte como una herramienta, una forma de expresión, de sacar esos sentimientos de alegría, pero también de bronca o de frustración. Yo lo hago bailando y otros prefieren las rimas, el free style. Hay muchas herramientas.

En “El Galpón”, “Daro” comenzó a dar clases. Cada tanto, un padre que practicaba boxeo se quedaba mirándolo y, al día siguiente, traía a su hijo. También enseñaba skate. Todo gratis y a pulmón, cuando podía, entre su trabajo y la carrera que había empezado en la Universidad Tecnológica Nacional.

Con el tiempo, alguien le recomendó que se acercara a la casa de la cultura que la Secretaría de Integración Social y Urbana de la Ciudad tiene dentro del barrio. Quedó seleccionado en una entrevista para trabajar allí y dar clases en el marco de “Arte en barrios”, un programa conjunto de diversas dependencias del Gobierno porteño de promoción de actividades culturales en zonas vulnerables.

2019 fue sin dudas su año. Por medio del programa de Mecenazgo del Ministerio de Cultura de la Ciudad recibió una beca para asistir al Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y otra de la Fundación Julio Bocca, para perfeccionarse. Allí también dio una clase magistral para todos los alumnos y viajó a Montpellier, Francia, para participar del Battle of the Year (BOTY), una competición internacional de breaking. En sus palabras, un “sueño cumplido”.

-¿Eso es lo que más te gusta? ¿Dar clases, viajar?

-Una cosa muy propia de la cultura hip hop es pasar conocimientos, enseñar o aprender con otros. La verdad, disfruto mucho cuando llego a un lugar y veo a un chico que empezó conmigo. Verlos bailar, seguir con sus carreras. Como Brian Sánchez, por ejemplo. Quiero que haya muchos más porque a mí la danza, con lo difícil que fue todo, me ayudó un montón.

-¿Qué sentís que falta, de acá en más?

-Lo que sigue pendiente es la integración. Los que vivimos en el barrio estamos encerrados en un círculo. De la Terminal de Ómnibus para allá es un mundo distinto, la ciudad. El otro día armamos un workshop acá con un bailarín francés llamado Virgile. Lo auspició la Alianza Francesa y vinieron bailarines de todos lados. Alguien me dijo “no sabía que existía este lugar”. Era un elogio, algo positivo, pero también me pone un poco triste. No por la intención de esa persona, que fue buena, sino por lo que falta todavía.

Hace cinco años, “Daro” tuvo que pasar por lo que todavía hoy llama “el accidente”. Su padre –con quien ya no tiene relación- se había metido en una pelea callejera y, al tratar de defenderlo, él recibió un golpe en la cabeza con una barra de metal. El resultado: rotura de cráneo, quince días de terapia intensiva, meses de rehabilitación y una depresión que le impedía bailar. “La que me sostuvo todo ese tiempo fue Palmira, la mamá de mis hijos”, asegura, emocionado.

Una cicatriz todavía recorre el lado izquierdo de su cabeza. “Hasta el día de hoy sigo cuidándome cuando bailo, pero ya aprendí, el cuerpo aprendió”, explica. Hoy su hija Dulce y su hermanita Soledad, de once años, practican ballet clásico en la escuela de Julio Bocca. Y, aunque no lo dice directamente, sabe que su hijo Alexander está orgulloso de él: “En el colegio hablaba siempre de mí, de lo que hacía, de que me había ido de viaje. La profesora me llamó y ahora estamos preparando una coreografía para que bailen en el acto de fin de año”, cuenta.

En la actualidad, el programa opera en 38 barrios vulnerables: 1-11-14; 21-24; 20; Carrillo; Cildañez; Ciudad Oculta; Complejo Padre Mugica; Fátima; Juan XXIII; Lamadrid; La Carbonilla; La Esperanza; Los Piletones; Lugano I y II; Piedrabuena; Playón de Chacarita; Rivadavia II; Rodrigo Bueno; Saldías; Soldati; Zavaleta; Rivadavia I; Las Palomas; La Veredita; La Dulce; San Francisco; Loma Alegre; Charrúa; Pirelli; INTA; Néstor Kirchner; Lacarra; Barrio Illia; Cardenal Antonio Samoré; Juan José Nágera; Copello, y Asentamiento Los Pinos. También en el 31, donde vive “Daro” González.