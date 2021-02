El exparticipante de reality shows dedicó un post en su perfil en Instagram a su pareja, quien al igual que él, se suma a la arena política.

“Hoy es un día mas que especial por que volviste a lo que tanto amás, siempre te dije que este es tu lugar tu espacio”, empieza el texto en su post.

Le aseguró su triunfo en las próximas elecciones. “Estoy seguro que llegarás muy alto, taparás muchas bocas porque sé de tu capacidad, sé lo trabajadora y honesta que sos, una mamá excelente que se desvive por su hijo, una novia única e incondicional, por sobre todo una mujer que ama y le teme a Dios”.

Marian busca una banca en la Junta Municipal de Asunción, por el partido colorado mientras que “El Rasta” por el partido Hagamos.

La mujer viene acompañando a sol y sombra a Cristian en su lucha mediática contra una exmodelo de nombre Rossana, a quien exige una prueba de ADN para saber si es o no padre de su hija.

“Así como estas conmigo en las buenas y malas, así vine a apoyarte por más que no seamos del mismo partido político, lo que vale es la persona y no los colores, estoy seguro que llegarás a ocupar silla de autoridad y no defraudarás mi amor, todo mi apoyo mi campeona. Te adoro, mi hermosa concejal de Asunción”, finaliza su mensaje.