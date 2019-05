Desde el panel del programa televisivo Teleshow, la comunicadora habló del pedido de matrimonio de Rodríguez a Román, en la celebración del cumpleaños de ambos, y comentó que antes de la fiesta habló con su ex.

“Me parece bien… Yo sufrí muchísimo en mi matrimonio, pero ya pasó eso, ya terminó, hoy estoy agradecida de que pude salirme porque fue un infierno en su momento, pero ya le perdoné todo a Junior, y ojalá que esta vez sí siente cabeza y sea feliz”, expresó.

Su compañero Arturo Villasanti le consultó si preferiría que sea con otra persona antes que con Fátima Román, a lo que Bresanovich aseveró “hoy en día me da igual con quien sea”.

Respecto a las fotos suyas que se fueron viralizando convertidas en memes tras el anuncio del compromiso de Junior y Fátima, la mediática dijo que fueron sacadas de cuenta en la red social Facebook, la cual no utiliza desde hace años. Acotó que no le afectan y que hasta incluso algunas le causaron risa.

“A mí no me molesta. Yo tengo un hijo, estuve casada y ese pasado no voy a poder borrar nunca, así que me da igual que se viralicen… Eso va a seguir siempre, el día de mañana mi hijo va a ver esas fotografías porque le guste a quien le guste Junior es el papá de mi hijo”.

Junior Rodríguez y Dahiana Bresanovich anunciaron su separación en marzo del 2018. Tienen en común a su hijo Nachito.