Desde sus redes sociales la empresaria compartió un mensaje en el que defiende el “diseño original” de la familia heterosexual y al sexo únicamente a través del matrimonio.

“Creemos que Dios creó el matrimonio entre un hombre y una mujer exclusivamente. Creemos que es el único contexto para la intimidad sexual. Creemos que los hijos son un tesoro y una herencia del Señor, por lo tanto respetamos la vida desde la Concepción”, dice la primera parte de su post.

La exmodelo de la fenecida American International Model School, repudió varios antivalores y al divorcio y afirmando que sus hijos y nietos seguirán férreamente a Dios.

“Declaro que mi apellido no será asociado al divorcio, la promiscuidad, el aborto, la violencia o el abuso. Declaro que mis hijos y los hijos de mis hijos y hasta mil generaciones amarán a Dios, conocerán y pondrán en práctica sus principios”.

Laura aseveró también: “Declaramos que la Familia papá, mamá e hijos son la base de la sociedad como un modelo instituido por Dios. En el nombre de Jesús, amén”.

Tras su publicación le llovieron mensajes a favor y en contra. Los que disienten con ella y los que se muestran a favor. Por supuesto, los detractores no dudaron en “sacar el archivo”.

“Una de las cosas bien hechas en mi vida fue haberme separado de Oscar Tuma. Hoy lo veo gritando como político desubicado”, reza un tweet de la mediática años atrás, que los cibernautas reflotaron para hacerle saber de su incoherencia.

“Esta gente que ve la luz debería no solo de ir a su iglesia si no a un psiquiatra! ¡Después de ser la reina de las p… ahora gua’u ve la luz! ¡Pobre enferma! ¡Anda trátate!”, escribió un usuario.

Otra de las que se hizo eco del tema es la periodista y conductora Denise Hutter. ”Qué compromiso para las mil generaciones venideras de la familia Martino, que no van a poder ni divorciarse porque alguna vez una tataratatara abuela se divagó con esta “proclamación”… Perdón pero estás condenando el divorcio de tus hijos, nietos y bisnietos y vos sos divorciada. Algo no me cierra”, expuso.

Una mujer resaltó que la Biblia dice que solo una vez se puede contraer matrimonio, y Martino respondió: “Yo era atea y ni conocía la biblia, todo lo anterior lo hacía por la presión de la sociedad y por mucha ignorancia”.

Laura Martino es cuestionada desde hace tiempo por su fuerte discurso moralista en lo que respecta al amor y la familia, sin embargo ignora mencionar a Dios y la religión en lo que respecta al progreso y la violación de los derechos humanos.