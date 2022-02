Young lidera un boicot al gigante del streaming desde hace semanas, después de que le exigió que eligiera entre él y el controvertido podcaster Joe Rogan.

Rogan ha sido criticado por distintas posturas, entre ellas por desalentar la vacunación contra el covid-19 entre los jóvenes.

En su último mensaje publicado el miércoles por la noche, Young, de 76 años, dijo a los empleados de Spotify que el director ejecutivo de la compañía sueca, Daniel Ek, "es su gran problema, no Joe Rogan. Ek mueve los hilos".

"Salgan de ese lugar antes de que les coma el alma. Los únicos objetivos declarados de Ek son los números, no el arte, no la creatividad", escribió el artista de "Heart of Gold" en su sitio web.

Young también dijo a los músicos y creadores que "busquen un lugar mejor que Spotify para alojar su arte".

Hasta ahora, Joni Mitchell junto con los excompañeros de banda de Young David Crosby, Stephen Stills y Graham Nash, han seguido el ejemplo de Young y han dejado Spotify. La cantante India Arie también retiró sus temas de la plataforma, aludiendo al "lenguaje racial" de Rogan.

Por su parte, Daniel Ek condenó el recurso de Rogan de insultos racistas pero insistió en que "no cree" que "silenciar a Joe sea la respuesta".

La compañía tiene un contrato exclusivo de varios años y por 100 millones de dólares con el podcaster.

Spotify dijo que incluirá publicidad en cualquier episodio de podcast que hable sobre covid-19.

Young pidió igualmente a sus coetáneos de la generación de posguerra que retiren su dinero de los bancos estadounidenses Chase, Citi, Bank of America y Wells Fargo por su "daño continuo" al medio ambiente por su financiación de los combustibles fósiles "incluso cuando la temperatura global sigue subiendo".