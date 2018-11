A una semana de haberse estrenado la película “Bohemian Rhapsody”, las escuchas se dispararon en Spotify logrando pasar a algunos artistas actuales como también a sus hit recientes.

Y es que ahora, Queen lleva acumulando 25 millones de oyentes en los últimos días, superando de esta manera a Shakira con 24 millones y a Luis Fonsi (recordado por su single “Despacito”) y Maluma con 19 millones cada uno. Quienes se encuentran con cifras lejanas son J Balvin con 41 millones de personas y Daddy Yankee con 26 millones.

Sin embargo, a 27 años de la muerte de su legendario líder, las canciones que más suenan hoy por hoy son Bohemian Rhapsody, Don’t Stop Me Now, Another One Bites The Dust, Under Pressure (cantada junto a David Bowie) y We Will Rock You.

Y en efecto, el impacto de la película en los seguidores es impresionante, según Spotify.

A través de su cuenta de Instagram, el inigualable Brian May se encargó de compartir no solo esta noticia sino que también compartió una captura en donde se puede corroborar actualmente los charts del Reino Unido.

Las canciones icónicas que suenan en la película se ubicaron en los primeros puestos: ‘Bohemian Rhapsody’, ‘Don’t stop me now’, ‘Another one bites the dust’, ‘I want to break free’, ‘We will rock you’ y ‘We are the champions’ encabezan la lista de los 40 temas de rock más escuchados del momento, en los puestos del 1 al 6 respectivamente, dejando atrás a clásicos de AC/DC, Red Hot Chili Peppers y Guns N’ Roses, bandas que siguen activas y de gira.

“Nuestro Freddie (por la película) fue directamente al puesto número 1 en Reino Unido la semana pasada y este fin de semana se emitió en 4000 pantallas en Estados Unidos, convirtiéndose fácilmente en la primera allí. Ahora vemos este resumen del resto del mundo. Bohemian Rhapsody es la número uno en todos los lugares donde se estrenó”, dice May en una de sus publicaciones agradeciendo a los fanáticos.