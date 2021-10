Madrid, España. Un video de un baile muy sensual a ritmo de bachata entre C. Tangana y Nathy Peluso grabado en la Catedral de Toledo generó un escándalo en España, que llevó al arzobispo a disculparse, a un deán a renunciar y la convocatoria de una misa de "purificación".

En el videoclip lanzado el viernes pasado, Tangana, uno de los fenómenos musicales del momento, y la argentina Peluso se entrelazan de forma provocadora dentro de la catedral, mientras algunos religiosos los observan entre atónitos y lujuriosos desde detrás de los pilares.

"Yo era ateo, pero ahora creo, porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo", entonan los dos artistas a dúo en el coro de la canción "Ateo".

"Que hablen", dice Peluso en otro pasaje del video, en el que la cantante de música urbana sale desnuda, aunque con sus senos y vientre pixelados, y sosteniendo la cabeza decapitada de Tangana, mientras está rodeada de personas que la graban con sus teléfonos móviles.

Aplaudido por algunos, criticado por otros por el hecho de haber permitido que se rodara dentro de la Catedral Primada de Toledo un video de esta naturaleza, el clip generaba gran debate en las redes sociales.

"Me gustaría saber a qué precio ha vendido el cabildo de la catedral de Toledo la sacralidad del templo a C. Tangana. Me gustaría saber si el Sr. Arzobispo está de acuerdo con que se profane su sede episcopal", tuiteó la cuenta de "Fray Hernando de Talavera", nombre de un prelado del siglo XV.

En un comunicado la semana pasada, el arzobispo de Toledo pidió "humilde y sinceramente perdón a todos los fieles (...) que se han sentido justamente heridos por este uso indebido de un lugar sagrado".

El arzobispo "desconocía absolutamente la existencia de este proyecto, el contenido del mismo y el resultado final", según el texto.

La polémica continuó creciendo y llevó a que dimitiera el deán de la catedral que autorizó el rodaje, quien hizo un mea culpa en un nuevo comunicado el martes.

Pidiendo "perdón" por "cuantos errores y faltas se hayan podido cometer de palabra, obra y omisión en los hechos de los últimos días", el deán anunció que pidió adelantar para este sábado el cese de sus funciones, inicialmente previsto para noviembre.

La catedral convocó para este domingo una misa en el templo para "la conversión, reparación por los pecados y purificación (...) a raíz de los acontecimientos recientes".

De estilo gótico, la Catedral de Toledo (centro) es una de las más conocidas del país y es la sede de la Archidiócesis de Toledo.