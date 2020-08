Una gran polémica se originó, luego de que el artista diera a conocer rectas medicinales que mejoraron su salud tras dar positivo al coronavirus. Incluso la Sociedad Paraguaya de Neumología, alertó sobre el peligro de la automedicación y advirtió sobre el riesgo de seguir consejos de cuentas no oficiales en las redes sociales.

Oviedo defendió sus publicaciones en Instagram y por la misma vía sostuvo que perjudicar su imagen.

“No entiendo por qué me quieren hacer quedar como el malo de la película… nada de lo que yo tiro pueden comprar sin una receta médica, yo comparto lo que a mí me funcionó, lo que a mí me hizo bien y yo de verdad estoy mejorando”, aseveró.

Indicó que lo único que hizo desde que contrajo el virus fue compartir su experiencia día a día, pero le sorprendió y la mala intención de algunas personas. “Da rabia, hacen screens (capturas de pantalla) de algo que publiqué y no ponen todo para hacerme quedar mal”.

Comentó que hizo una dieta de un 80% de alcalina, la cual le ayudó a mejorar. “A mí me funcionó, me cambió la vida ¿como no voy a compartir eso?, que una alimentación más sana me hizo bien”

Luego, en contacto con la conductora de Tv Carmiña Masi, para el canal GEN, resaltó: “La gente sabe perfectamente que yo soy fotógrafo, no soy un médico, entonces no me van a llamar a mí cuando quieran medicarse si se enferman”.

Según Abdala, siempre insistió a sus seguidores que ante el primer síntoma consulten con un profesional médico. “Pero es demasiado fácil cuando sacan mis palabras fuera de contexto para hacerme quedar mal”, agregó.