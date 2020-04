Desde su cuenta en Instagram, la mediática salió en defensa de la clase humilde que queda sin trabajo durante la cuarentena nacional a raíz de la pandemia del coronavirus.

“¡Todo muy lindo con el “quédate en casa”, es para la gente que puede! Pero hay una realidad que no la vamos a poder negar y acá está!! Un mes aguantó esta gente, un mes! Están pasando hambre, siempre vivieron apenas y hoy sin tener manera de trabajar está peor su situación… Es cierto lo que dicen ‘ndaha’ei la virus la orejukatava, orejukapata la vare’a’”.

Portillo rechazó los comentarios de que “no morirán de hambre en 15 días”: ¿Qué sabemos de la incertidumbre de ellos cada día? Del no tener que comer mañana que es realidad de esta gente de siempre no de ahora nomas, de siempre”.

Nadia se dirigió al Gobierno: “Hoy no pueden trabajar, por ende no están comiendo, un mes ya aguantaron. Hagan llegar comida a cada hogar que necesita, como corresponde Sres. responsables de su pueblo”.

“Por que no hay manera que un ser humano a quien sus hijos le están pidiendo qué comer se queden en sus casas de brazos cruzados, no hay y no estoy incitando a que salgan de sus casas, no!! Los que pueden quedarse obvio quédense… mãera pesêta?? He’ia ku Euclides, pero hay un número importante de personas que inevitablemente van a tener que salir a rebuscarse”, finalizó.