La representante de Paraguay en ‘Miss Turismo Internacional’, Araceli Domínguez, obtuvo una de las 6 coronas del certamen de belleza, la correspondiente a la de “Dreamgirl of the Year International 2021/2022”.

El concurso se llevó a cabo de manera virtual el domingo 19 de diciembre, dejando como ganadora a Jessy Silana, representante de Indonesia, como la Miss Turismo Internacional.

Por su parte, nuestra compatriota Araceli Domínguez, logró gran destaque en dicho evento. No solo ingresó al top 10, siendo la única latina entre las finalistas sino que fue coronada como “Dreamgirl of the Year International 2021/2022”.

La compatriota expresó su felicidad a través de su cuenta en Instagram.

“Cuando acepté representar a Paraguay en el @misstourisminternational recuerdo haber estado demasiado nerviosa porque tenía muy poco tiempo para enviar los videos, aunque el concurso se realizó de manera virtual yo quería dar lo mejor de mí y poder dejar en alto Paraguay. Todo el esfuerzo depositado brindaron sus frutos, pasamos al top 10 y luego nos llevamos una de las 6 coronas que tiene el @misstourisminternational. Les juro que lloré de felicidad y estoy demasiado orgullosa”.

De esta forma, Paraguay suma una corona más en el ámbito de la belleza.