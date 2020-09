El mediático recurrió usó su cuenta en la red social Twitter para informar que dio positivo al coronavirus. Los resultados los recibió en en la fecha, en la que cumple un año más de vida.

“Hoy, día de mi cumpleaños, 8 de setiembre, les quiero decir que me llegaron los resultados y sí, positivo al COVID, no nos queda de otra, a seguir batallando, a seguir luchando”, dice el también actor y humorista al inicio de su video.

“No estuve en aglomeraciones, no me fui a fiestas, no me fui a farrear por ahí. Me fui a laburar, y del laburo venía a casa”, prosigue.

Aunque no está seguro, Ayala cree que pudo haber contraído el virus a través de los barbijos. “Por lo visto mi error habrá sido que el tapabocas no cambiaba tan de seguido, los que me conocen saben que yo no salía sin el tapabocas”.

Así también, piensa que pudo ser en la cabina de la 101.3 FM, en la que conduce ‘El Kiosko de Farra’. “En la radio tenemos una computadora y capaz que ahí se habrá quedado alguno de estos bichitos”.

El mediático menciona que pasaba constantemente alcohol al teclado “pero por lo visto eso no es tan eficaz”.

Dice que de momento solo tiene tos, ningún otro síntoma, pero que ya guarda aislamiento.

Insiste en que el contagio no pasa ya solo por las aglomeraciones, así que pide reforzar todas las medidas de higiene y seguridad, como el cambio de tapabocas.

Covid19 positivo,a cuidarse y si te parecía que usar tapabocas nomás era la onda,nop,hay que tener más cuidado!y a seguir que el país no tiene que parar!!!! gracias a Dios estoy bien de salud,a trabajar desde mi casa!fuerza Paraguay carajo!!! pic.twitter.com/0DTdBE8LjQ — jose ayala (@joseayalaok) September 8, 2020

Tras publicar su video, el radialista indicó que cuando se recupere, donará su plasma.

"Lo bueno de que soy positivo al Covid19… donaré mi plasma próximamente para ayudar a quien agarró mal esta caracha… encima mi sangre es la más difícil de conseguir… cero- fuerza gente", tuiteó.