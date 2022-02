“Estás diciendo una mentira, no fue un vivo”, arrancó su descargo Servín a través de la plataforma zoom, luego de ser presentada por Dallys.

“Hay demasiadas mentiras. Me parece muy irresponsable que gente como vos que tiene lugar (en medios) pueda estar mintiendo”, acotó Servín visiblemente ofuscada.

Ferreira aclaró que no vio en el momento preciso en el que compartió el video, al cual catalogó de muy mal gusto. “Yo perdí un hermano y a mí no me hubiera gustado que en el velatorio venga una mediática, ya sea amiga o muy amiga a hacer un material para subirlo a las redes sociales no sé con qué fin”.

Jessica la interrumpió para preguntar si su indignación es selectiva, alegando que otras personas grabaron el funeral y lo difundieron. Luego la acusó de tergiversar la información.

“Me duele que hayan conductoras como vos que primero le reciben a sus invitados, diciendo que decidí dar la cara, yo ayer ya di la cara… Duele cuando gente como vos que tiene micrófono de una información incorrecta”.

Sostuvo que en el velorio se encontraba con sus excompañeros del reality show Calle 7, del cual también formaba parte Vita Aranda y comenzaron a recordar anécdotas de la competencia. “Yo solamente quise compartir un momento lindo que vivimos adentro, no le filmé a su pareja, a sus padres ni a sus hermanos, ni el cajón”.

La presentadora del mañanero le retrucó que independientemente de sus buenas intenciones y su relación con Aranda, haber grabado fue inoportuno. “Fue desubicado ese material, estuvo fuera de lugar, no correspondía, no estaba bien, hay momentos para cada cosa. Ese no era el lugar apropiado y es lo que se cuestiona”.

La exmodelo aseveró que es correcto que pida disculpas. “Creo que todos nos podemos equivocar, es humano equivocarse. Sos una mujer de ovarios, que va y le dice en la cara lo que sea a algunos políticos, entonces vos también tenés que saber recibir las críticas y aceptarlas y no sentirte víctima”.

Dallys le preguntó a Servín si considera que estuvo bien haber grabado un momento de intimidad del velorio, pero la exMiss Internacional Paraguay 2014, afirmó que nunca tuvo una mala intención en su corazón.

La conductora insistió pero la farandulera seguía desviando el tema, por lo que finalmente despidió la comunicación.

Tras la polémica generada en redes sociales, Jessica Servín es tendencia en Twitter debido a las críticas y al pedido masivo de cancelación de sus cuentas en Twitter e Instagram.

Larissa Riquelme y Malala Olitte son algunas de las figuras mediáticas que expresaron su disgusto ante el hecho.