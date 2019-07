La acostumbrada Parada del Orgullo tuvo lugar el fin de semana en el Centro Histórico de Asunción, con música, danza, gastronomía y mucha diversión.

Varios artistas exponentes de la comunidad que aglutina a lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, transexuales e intersexsuales se hicieron presentes así como ciudadanos heterosexuales que defienden la igualdad de derechos.

Entre ellos varias figuras mediáticas, como la modelo Vivi Figueredo, quien fue elegida madrina este año.

“Disfrutando del #orgullo2019 de Paraguay. Me llena de satisfacción y amor ser la madrina del #pride este año! Todos somos iguales, nadie dijo que amar estuviese mal. Ser gay, transexual, bisexual, lesbiana… no le hace diferente. No discrimines”, escribió en su perfil en Instagram.

Figueredo adjuntó un video y algunas imágenes de su presencia en la fiesta multicolor.