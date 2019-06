Tras veinte años de ‘Baby one more time’, la princesa del pop volvió a vestirse de colegiala. Britney Spears, quien ya se encuentra mejor de salud recordó sus inicios con ese outfit.

Hace dos décadas, Britney conquistaba las listas de éxitos con su tema ‘Baby one more time’ y llegaba mediante posters a las casas de sus fanáticos de todo el mundo. Al parecer la cantante también extraña a esa Britney, por eso recreó aquel inolvidable look de estudiante que lució en el videoclip de su canción.

Con una camisa blanca anudada a la cintura y una minifalda tableada, la recordada ‘princesa del pop’ se tomó una foto frente a un espejo espejo demostrando que aún permanece ella ese espíritu de triunfar, tal como lo logró.

Luego de un año muy complicado para la artista, volvió recuperada de su tratamiento de salud mental después de casi perder el control de su vida. Por tal, se vio obligada a retirarse temporalmente de la música al ingresar a un centro de salud mental ya que vivió meses de estrés y preocupación por la salud de su papá, James Spears.

Pero, por los antecedentes de la cantante rápidamente surgieron rumores que desmetían el comunicado de Spears y señalaban que el ingreso no fue voluntario, sino presionado por su progenitor y su manager, lo que generó toda una oleada de mensajes en las redes que, bajo el hashtag #FreeBritney, manifestaban su preocupación y solicitaban la “libertad” de la cantante.

Sin embargo, fue la propia cantante quien quiso aclarar su situación diciendo: “Mi familia ha estado pasando por mucho estrés y ansiedad últimamente, así que solo necesitaba tiempo para lidiar con ello. Pero no os preocupéis, volveré muy pronto”.

