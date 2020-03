La situación actual en el mundo obligó a prácticamente a parar todo en casi todos los países, a excepción de Brasil y México, donde sus presidentes restan importancia a la pandemia.

Los mismos instaron a la ciudadanía a moverse normalmente, obviando la propagación del virus y la cuarentena en los demás países.

Muchos artistas utilizaron su redes sociales para cuestionar a los mandatarios, entre ellos la compatriota Flor Martino, radicada hace nueve años en México, quien dio su parecer pero no fue bien visto por algunos mexicanos que al escucharla, la cuestionaron “​Hay gente que me pone que… ‘si tanto no te gusta México, regrésate a tu país… México te ha dado de comer y no se qué...”

Tras ser criticada, Martino hizo una aclaración por la misma vía, el segmento de historias de Instagram: “Nunca opino ni de religión ni de política pero realmente hoy estoy indignada… nunca respondo (ataques), pero chicos no se confundan, México no es la gente que lo gobierna, somos nosotros y digo nosotros porque yo también vivo aquí hace nueve años y obviamente amo México”.

Sostuvo que las autoridades mexicanas no piensan en la ciudadanía y por ende la están dañando.

“Me duele que gente que está dirigiendo el país quiera hacernos tanto daño, porque sí es daño y me pueden decir lo que quieran pero para mí antes que la economía está la salud de la gente… quiero todo lo mejor para México y por eso puse de ejemplo al presidente de mi país Paraguay, eso no significa que no me guste México o que quiera compararlo”, aseveró.

Remarcó ante la pandemia del COVID-19, Mario Abdo Benítez está realizando una buena gestión al frente de Paraguay a diferencia de López Obrador en México.

“Lo único que pienso en estos momentos es que el presidente de mi país, en esta ocasión ha tomado mejores medidas de las que está tomando López Obrador, y esa es mi opinión”.

“CUARENTENA VOLUNTARIA”

En conversación con HOY, Flor comentó que hay una polarización en lo ciudadanos en lo que respecta a la perspectiva del mandatario de México:

“Aquí la mayoría de la gente está desconcertada y enojada por las declaraciones del presidente y las medidas tardías que está aplicando. La ciudad está dividida entre los que siguen lo que dice el Gobierno y los que somos más conscientes de la situación a nivel mundial”.

Cuenta que la gente puede aún circular en las calles y muchos lugares siguen abiertos al público: “pero creo somos mayoría los que estamos apoyando la causa. La mayoría estamos haciendo cuarentena voluntaria por iniciativa propia. Apenas hoy el Gobierno está empezando a decretar algunas acciones para la economía y salud”.

A pesar de todo, Flor dice estar bien: Estoy tratando de aprovechar el tiempo, pero aislada”.