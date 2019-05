La banda griega Rotting Christ llega a tierra guaraní en el marco de la gira “The Heretics Latin America Tour 2019” para presentarse en el Unholy in the Sky Festival II este domingo 2 de junio a las 19:00 en Absoluto Rock, Asunción.

La agrupación emblemática del Black Metal Griego, Rotting Christ llega a Paraguay tras dos intentos fallidos en el pasado, por lo que este show genera grandes expectativas entre los fanáticos locales del metal extremo.

Esta primera visita al país es parte de la gira “The Heretics”, título del decimotercer álbum de la banda, recientemente lanzado, cuyo repertorio incluye, además de las nuevas canciones, temas clásicos de la banda.

Rotting Christ fue formada en 1985 por los hermanos Tolis: Sakis en voz y guitarra, y Themis en batería. Actualmente son los únicos integrantes de la línea fundadora. De su extensa discografía destaca hasta nuestros días su primer larga duración, “Thy Mighty Contract”, lanzado en 1993.

Completan el cartel del Unholy in the Sky Festival II tres bandas nacionales. La primera, Umbrarum Regni, con su propuesta heavy doom/occult metal. Está conformada por Akvan en voz, Cygnus y Khaos en guitarras, She en bajo y Dominion en batería. Formada en el 2014, lanzaron su primer álbum, “Gate I”, en el 2016.

Le sigue Dismal, pionera del Doom Metal en el país. Formada en 1993, tuvo un largo descanso que culminó en 2015, año en que volvió a la actividad. A fines del 2018 el sello paraguayo O.S.W. Prods se encargó de editar su primer demo, “Original Darkness”. La banda está conformada por Jorge Cardozo y Thobi Florentín en guitarras, Paul Ocampos en voz, Carlos Recalde en batería, Juan Taboada en teclados, Hugo Picco en bajo y Vero Obregón en voz.

Finalmente, se presentará la banda de black metal To Arkham. Fundada en 2002, cuenta con dos álbumes, ambos lanzados en el exterior. Con casi 20 años de actividad, tiene en su haber shows en Paraguay y en el exterior, en países como Argentina, Brasil y Bolivia. El grupo está integrado por S. Macgregor en guitarra y voz, Hastur en batería, Ynath en bajo y Marcel Balth Thobith en guitarra.

Las entradas generales del Unholy in the Sky Festival II tienen un costo de G. 170.000 y pueden ser adquiridas en Red UTS. Además, está vigente una promoción que consiste en un combo de 1 entrada Rotting Christ más 1 entrada para el recientemente anunciado show de las bandas estadounidenses Incantation y Uada, quienes encabezarán la tercera edición de este festival en el mes de setiembre. El costo del combo es de G. 250.000, y está en venta exclusivamente en los locales de Red UTS en los shoppings.

Todos aquellos quienes ya compraron sus entradas para Rotting Christ pueden acercarse con sus tickets a los locales mencionados para hacerse con las entradas del Unholy in the Sky Festival III a un costo de G. 100.000. La promoción está vigente hasta este sábado a las 11:00.