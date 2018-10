Evans anunció este jueves que ya no se pondrá el traje del superhéroe que supo llevar durante casi una década en el Universo Cinematográfico de Marvel.

De hecho, la decisión de abandonar al personaje ya lo tenía previsto desde comienzos de este año confirmando esa primicia al New York Times.

A través de su cuenta de Twitter, la celebridad estadounidense compartió una emotiva despedida logrando más de un lagrimón a todos sus fans: “Oficialmente terminamos de filmar Avengers 4. Fue un día muy emocional. Interpretar a este personaje por los últimos 8 años fue un honor”, escribió.

Y añadió que a “todos enfrente de la cámara, detrás de la cámara y a la audiencia, ¡muchas gracias! Estoy eternamente agradecido”.

Officially wrapped on Avengers 4. It was an emotional day to say the least. Playing this role over the last 8 years has been an honor. To everyone in front of the camera, behind the camera, and in the audience, thank you for the memories! Eternally grateful.

— Chris Evans (@ChrisEvans) 4 de octubre de 2018