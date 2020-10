Con 43 años recién cumplidos, la misma energía de siempre y una belleza cada vez más radiante, Clara Franco no para de laburar en televisión y en redes sociales.

Su extraordinario cambio físico, tras haber padecido sobrepeso durante varios años, le han valido lluvia de halagos, no solo por su trabajo y característico humor, sino por su su apariencia física y los cuidados que implementa.

Como era de esperarse, muchos se preguntan sobre su estado sentimental. Y es que la también conductora de radio y Tv solo se muestra en compañía de sus hijos en redes.

Más de uno asegura que su llamativo cambio también tiene que ver con algún romance.

“La lindura no tiene nada que ver con el estado sentimental, te soy muy sincera en ese aspecto”, expresa la figura de Telefuturo y Palma FM.

Asegura que se encuentra muy bien en lo sentimental, pero aclara que no tiene que ver con lo amoroso. “Yo soy Ña María de sus hijos y de sus jaguas (perros)”, dice entre risas.

Prefiere no profundizar mucho en lo que no sea el aspecto profesional, más allá de lo que muestre en sus cuentas en redes. Cuenta que de un tiempo a esta parte, viene reservándose más y la decisión le ha hecho bien.

“Por una cuestión de salud mental y de respeto a mi familia, no hablo de mi vida privada”, menciona la protagonista de las obras teatrales ‘Falladas’ (2017) y ‘Los Vecinos de Arriba’ (2019).

Sin embargo, la mediática reconoce que no pasa desapercibida y claro que recibe todo tipo de comentarios, pero ella no se queda callada.

“A la puta le mando a los que me calentonean, pero nada que ver. ¡Qué no me moleste nadie! Estoy bien, estoy tranquila, estoy serena, no tengo ningún churro. Nada forever”.