El documental “Tata Jere” muestra la resistencia de las mujeres del bañado ante la injusticia alimentaria en tiempos de pandemia.

La pandemia del coronavirus como fenómeno bio social, evidenció una vez más las desigualdades históricas y estructurales en Paraguay, exponiendo las limitaciones del Estado para responder a las necesidades de las distintas comunidades.

A cinco meses del arribo del coronavirus y el paro de las actividades el gobierno no ha logrado garantizar la asistencia para los sectores más empobrecidos.

Ante la desigualdad y la injusticia imperante, muchas mujeres bañadenses se organizaron y por medio de la autogestión dieron lugar a las ollas populares.

Sin embargo la situación implica una carga para las mujeres, que además de vivir en contextos en los cuales afrontan violencias y precariedad, deben sostener estas formas de resistencia con los pocos recursos con los que cuentan.

El material fue desarrollado en comunidades del Bañado de Asunción, durante el mes de abril y mayo. El equipo de producción está integrado por Milena Coral, Gabriela Schvartzman, Ana Galeano, Romina Aquino González, y Jazmín Coronel.

Las historias son contadas por Gloria Medina del Bañado Sur, Verónica Ávalos y Claudia Torres del Bañado Norte, Soledad Giménez y Leticia Jara de la Chacarita, Felicia Martínez de Bañado Tacumbú, Rossana Torres y Rumilda Álvarez de Bañado Norte.

De acuerdo a Milena Coral, directora de Tata Jere, el proyecto nace de la necesidad de mostrar un poco de la situación crítica por la que está atravesando el Paraguay, desde la voz de las protagonistas de esta lucha contra el hambre en los Bañados.

“Si bien, las ollas populares no son una novedad en nuestro país, y mucho menos en los barrios más empobrecidos, la manera en como la organización comunitaria enfrentó la vergonzosa asistencia del Gobierno para que sus familias, sus vecinos no pasaran hambre, es algo que no hay que olvidar, y sobre lo que debemos reflexionar como sociedad”, sostiene.

La artista comenta que inicialmente la motivación se originó a partir de la invitación para ser parte de un documental internacional sobre la pandemia, el cual es impulsado por el colectivo Kollecting Movies, de Alemania, pero asegura que la prioridad es el registro propio.

“Buscamos visibilizar el trabajo que hay detrás de todo lo que implica ser mujer, líder, madre, trabajadora, organizadora de ollas populares… Queremos que la gente entienda a través de este material que las bañadenses y la de los barrios populares salvaron un improvisado e ineficiente plan de contingencia del actual gobierno”, resalta Ana Galeano.

“La idea no es romantizar que existan ollas populares, sino que sea una llamada de atención de que alguien no está haciendo su trabajo acá, y es el Estado”, remarcan Jazmín Coronel y Romina Aquino.

Cabe destacar que el audiovisual es totalmente auto gestionado y realizado a puro pulmón, con nuestros propios recursos”. Agregó Gabriela Schvartzman, una de las realizadoras del material.

Las ollas populares se siguen sosteniendo con la solidaridad de la ciudadanía. Para hacer donaciones ,los interesados pueden contactar con Gloria Medina: 0972 155415 (Bañado Sur), Leticia Jara: 985 938143 (Chacarita), Felicia Martínez: 0981 789871 (Bañado Tacumbú) y Tomasa Benítez: 0992662196 (Bañado Norte).

El estreno está previsto para el próximo mes de septiembre.

