El espectáculo incluirá los temas del nuevo disco, así como un repaso del repertorio de las canciones más célebres de la banda.

El grupo es conocido por interpretar canciones al más puro estilo del chicago blues, texas blues y boogie woogie con intervenciones en idioma guaraní.

Conforman la banda Cali Jativa (guitarra), Aarón Zorrilla (bajo), Rafael Arce (batería) y Dominique Bernal (voz, armónica y saxofón), quienes celebrarán también su onceavo aniversario como agrupación.

El costo de la entrada es Gs. 50.000 y podrá ser adquirida en boletería la noche del show o comunicándose al (0985)544589. También está en venta a través del Conservatorio Vivir Música, Sellos e Impresiones y Del Carajo Tattoo Ink.

MÁS SOBRE EL GRUPO

VPL Blues es originario de la Ciudad de Luque – Paraguay. La banda fue creada a finales del año 2010, con el propósito de difundir este estilo musical a lo largo del país recorriendo distintos escenarios, espacios culturales y eventos en general. En diciembre de ese año lanzan un demo con cuatro canciones (Hoochie Coochie man, Caldonia, How blue can you get? y Blues local).

En junio de 2011 se presentan por primera vez en la Fiesta de la Música de la Alianza Francesa de Asunción. En septiembre del mismo año, representan a Paraguay en el Festival Internacional de Jazz del CCPA. A partir de esa presentación, la banda continuó presentándose en eventos del CCPA tales como el 70° Aniversario del Centro Cultural y Thanksgiving. Entre 2012 y 2014, la banda ha recorrido escenarios de la capital e interior del país, siempre con buena recepción de la audiencia.

En febrero de 2015 volvieron a representar al país en el Primer Festival Internacional de Blues realizado en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane”. En agosto del mismo año participaron en el evento “Voces por la Infancia”, una gala realizada en el Centro de Convenciones del Banco Central del Paraguay a beneficio de la fundación “Corazones por la Infancia”.

En 2016, estuvieron presentes en la segunda edición del Festival Internacional de Blues de Asunción. En dicha actividad, hicieron el pre-lanzamiento de su primer álbum: “Palma Loma Blues Time”, material grabado y masterizado en Kamikaze Récords. En el mismo año, participaron del Taragüi Rock en Corrientes y los festivales de blues de Corrientes y Posadas.

En 2017 tocaron el Festival de Jazz de Yapacaraí “Homenaje a Riolo Alvarenga”. En 2018 fueron parte del Bonito Blues & Jazz Festival y de Blues entre Paredes, en Dourados, ambas ciudades de Mato Grosso do Sul. En 2019 dieron apertura a la última noche del AsuJazz y en 2020 se presentaron en el Festival Internacional Online de La Patota del Blues de Bs As.

Así también en octubre de 2020, recibieron el Reconocimiento y Gratitud por parte de la Dirección General de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción, otorgado a los artistas y empresas colaboradoras que hicieron posible el desarrollo de las actividades culturales en el marco del 483° Aniversario de la Fundación de Asunción, llevadas a cabo en agosto del referido año, tras el largo cese de eventos presenciales masivos a causa de la pandemia del COVID-19.