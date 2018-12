La celebridad estadounidense quiso compartir la felicidad que está atravesando en estos días junto a su primer hijo y el mayor fruto de su antiguo matrimonio con Sheree Zampino, entre 1992 y 1995.

El mayor de los tres hermanos, compuesto también por Jaden y Willow, siempre se mantuvo con un perfil más reservado a diferencia de sus hermanastros consagrados en la industria del entretenimiento.

La relación entre padre e hijo nunca fue de la mejor, pues Trey nunca pudo aceptar que su padre rearmaba su vida a lado de otra mujer. De hecho, tras el divorcio con su Sheree, Trey se sintió "traicionado y abandonado".







Sin embargo, pareciera que a través de los años, Will supo ganarse el amor de su hijo mayor lentamente y así lo contó a través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, en donde comenta que se encuentra disfrutando junto a Trey el Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dabi.

Asimismo, habló de la emotiva conversación que tuvo con su hijo en la Fórmula 1."Él llega y me dice: '¿Sabes qué, papá? Me he dado cuenta de que no eres simplemente mi padre', hizo una pausa y luego dijo 'Estoy bastante seguro de que eres mi mejor amigo'". El actor cuenta mientras se le hace un nudo en la garganta: “Uff, sí, probablemente, probablemente”.







Aunque en las fotografías que ambos han publicado en sus perfiles de Instagram se aprecia la gran conexión que existe entre padre e hijo, el intérprete reconoció que antes todo era muy distinto.

"Las cosas no siempre han sido así entre Trey y yo" confesó prosiguió. “Hemos luchado durante años después de mi divorcio con su madre. Se sintió traicionado y abandonado. Es una bendición increíble recuperarse y restaurar esta preciosa relación con mi hermoso hijo" explicó en el pie de foto.

Actualmente, y a juzgar de las redes, la dos familias de Smith se comenzaron a ensamblar armónicamente desde hace tiempo. Asimismo, Tres se comenzó a mostrar mas abierto con Jada, la mujer actual de Will, al igual que con sus hermanastros que constantemente postea fotos con ambos.