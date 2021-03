Todo empezó cuando el cantante hizo pública una supuesta broma tendida al panelista del programa de farándula, Teleshow.

“Le jodí y le dejé en bola, que nos íbamos a encontrar en el motel jajajaja eso nunca mostré, por eso lo que siempre por favor me decía que no muestre ojo, no soy gay, fue un ojo por ojo nomas”, había mencionado según lo publicado por Fredy Vera ‘El Churero’, en su perfil en Instagram.

Sebastián, por su parte, dio los detalles en su espacio televisivo: “Son varios años que este tipo me está persiguiendo, o no sé como llamarlo, pero no me superó, no sé quién realmente se quedó con las ganas acá”.

Sostuvo que el artista nunca le habló de ir a un telo. “Me habló de un encuentro, me dijo que tenía una quinta, que ahí nadie nos iba a molestar, que nadie nos iba a ver, no me preocupe”.

Rodríguez aseveró que jamás le dijo que asistiría, ni siquiera le preguntó dónde queda el lugar, sin embargo Juancito insistió y le envió videos suyos tomando en la quinta. Posteriormente llegaron mensajes de madrugada. “Yo me despertaba por la mañana y encontraba tres videollamadas perdidas”.

“Me daba cuenta que tiene cierto conflicto, entonces no le daba tanta pelota”, agregó.

De acuerdo a Sebas, Juancito tiene inseguridades respecto a su sexualidad, pues el mismo mantiene una relación sentimental con una mujer.