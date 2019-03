A través de las redes sociales, el artista compartió un fuerte comunicado y tocó varios temas como los insultos que recibe su esposa, Hailey Baldwin, por parte de los ‘haters’.

Con una publicación en su cuenta de Instagram, Bieber manifestó que da un paso al costado con su música y que prefiere concentrarse en su salud mental y en su familia; a raíz de los múltiples pedidos por un álbum nuevo: “Estuve de tour toda mi vida adolescente, y a principios de mis 20 me di cuenta, como probablemente ustedes pudieron ver, que no era feliz en el pasado tour”, comenzó Bieber con su descargo.

Y agregó convencido: “No merezco eso y ustedes no merecen eso, pagan dinero para ir y tener un enérgico y divertido concierto, y yo era incapaz emocionalmente de dar algo cercano al final del tour”.

Y continuó: “Estuve buscando, a prueba y error como la mayoría de nosotros lo hacemos, ahora estoy muy enfocado en reparar algunos de mis problemas más arraigados que tengo tal como muchos los tenemos, para así no derrumbarme, para así poder sostener mi matrimonio y ser el padre que quiero ser”.

“La música es muy importante para mí, pero nada va antes que mi familia y mi salud. Volveré con un gran álbum tan pronto como sea posible”, concluyó el artista.

Además, Justin aprovechó su nueva intervención en las redes y destacó el comentario de un usuario que le recriminó que su matrimonio con la modelo, Hailey Rhode era una farsa y que solo fue un recurso para poder dejar atrás a Selena Gómez.

“He amado y amo a Selena, siempre tendrá un lugar en mi corazón pero estoy totalmente enamorado de mi esposa y es absolutamente lo mejor que me ha pasado en mi vida, punto”, explicó Bieber en su cuenta de Instagram.

Además negó que su matrimonio sea una excusa para volver con Selena Gomez y advirtió que “nunca más” responderá a mensajes que cuestionen su amor por Baldwin.

“Esta es una respuesta a toda la gente inmadura y enferma que envía a Hailey dañinos mensajes como: ‘el siempre vuelve a Selena’, ‘Selena es mejor para él’. Hailey es mi novia. Punto. Si no te gusta o no lo apoyas significa que no me apoyas y si no me apoyas no eres un fan o una buena persona”, terminó.

”¿Por qué le dedicaría mi vida entera a alguien en un matrimonio para regresar con mi ex? Cualquiera que crea esto quiere decir que es malo es porque tiene diez años o menos porque una persona lógica no habla o piensa de esa manera. Deberías estar realmente avergonzado de ti mismo”, escribió Justin.