Armie Hammer dará vida al productor de "El Padrino" en serie de Paramount+

Los Ángeles (EE.UU.). Armie Hammer, conocido sobre todo por "Call Me by Your Name" (2017), interpretará al productor Al Ruddy en una serie limitada de Paramount+ que explorará la gestación de una obra maestra del cine como "The Godfather" (1972).



Fuente: EFE