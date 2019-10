El mediático presentador y productor se encuentra con muchos proyectos. En paralelo a su espacio radial por la 91.9 FM HEi Radio, la conducción de Tercer Tiempo y la realización del segundo largometraje de HEi Films, alista un espacio por la RPC.

“Estamos trabajando en un programa, ya tenemos cerrado, falta poco, no quiero decir mucho porque dependemos de la finalización de nuestros estudios y de otros detalles”, expresa en conversación con HOY.

Dani hará mancuerna con Yolanda Park, en su esperado regreso a la televisión. Tras el anuncio de la incorporación de la conductora a las filas de la RPC de la mano de HEi, mucho se viene comentando de qué es lo que hará, principalmente teniendo en cuenta que la misma dijo que quería animarse a nuevos desafíos tras sentirse “estancada” en el Sistema Nacional de Televisión (SNT), medio del que formó parte durante 17 años.

Park y Da Rosa estarán al frente de un formato matutino diario: “El horario Yolanda tiene un publico fanatizado con los años y nosotros tenemos que acompañar eso, qué podemos sumar es una cuestión que con el tiempo se va a dar. La idea es competir en todos los horarios”.

Hace unos días trascendió que los comunicadores estarían al frente además del exitoso reality show musical británico The X Factor, con franquicias en varios países.

“No sé quien dijo eso o de dónde salió porque realmente nosotros tenemos unos cuantos proyectos, pensamos y discutimos ideas pero hoy no hay una posibilidad, de hecho”, refirió Dani sobre el punto.

REGRESAR LA FICCIÓN A LA TV

Dani Da Rosa viene trabajando también la concreción de formatos televisivos de ficción.

“Voy a trabajar todos los días de mi vida para que eso ocurra, creo que es la única manera de que Paraguay tenga un crecimiento y pueda volver a unir a las familias en la televisión, pero también creo que no lo puede y no lo debería hacer cualquiera, creo que hay que quemarse una etapa y movernos entre todos para que eso ocurra”.

Si bien, Dani apuesta fuertemente al filme ‘Pedro Juan 2 Caballeros’ y otras películas en puerta, espera poder industria también en la Tv.

“Todos los días desde que me levanto y hasta que me duermo, todo lo hago pensando en la reivindicación de la televisión. Nuestra idea es pensar afuera no solo en Paraguay y para que eso ocurra tiene que haber un plan a largo plazo”, asevera.