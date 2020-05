El actor confirmó en redes sociales su fichaje, sobre el que añadió que está "encantado de repetir su papel" porque la saga ha sido "una gran parte" de su vida y espera honrar el legado de Wes Craven, cineasta que ideó esta exitosa franquicia.

"Scream" fue una saga de terror estrenada en 1996, que a lo largo de sus cuatro películas, dio una nueva vida al subgénero del "slasher" bajo la dirección de un ídolo del cine conocido como perturbador e inquietante.

Craven, que también fue el responsable de la saga de "A Nightmare on Elm Street", murió en 2015.

Detrás de la quinta entrega de "Scream" se encuentra el colectivo de cineastas conocido como Radio Silence, que está formado por Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett y Chad Villella.

Estos tres realizadores, que presentaron el año pasado la comedia siniestra "Ready or Not", tienen previsto en el futuro dar forma a un thriller titulado "The Ice Beneath Her" que protagonizará Daisy Ridley, muy popular ahora mismo por haber sido la principal protagonista de la tercera trilogía de "Star Wars".

Los detalles del argumento de la nueva "Scream" se desconocen pero según avanzó a la revista Variety la productora Spyglass, más integrantes del reparto original están barajando su fichaje.

Por ejemplo, la actriz canadiense Neve Campbell, que se convirtió en una estrella mundial gracias a "Scream", está barajando apuntarse al proyecto.

En una entrevista en YouTube con el periodista Jake Hamilton, luego borrada del sitio pero que fue recogida por medios estadounidenses como el portal especializado en cine de terror Bloody Disgusting, la actriz confirmó que ha mantenido negociaciones.

"En principio, yo era recelosa de hacer otra cinta de 'Scream' sin Wes Craven porque él era un genio y la razón por la que esas películas son lo que son. Pero los directores (de esta nueva cinta) vinieron a mí con una gran aprecio por el trabajo de Wes. De verdad le quieren rendir homenaje y eso significó mucho para mí", añadió.

"Ojalá seamos capaces de hacerlo", cerró.