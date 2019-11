Disney anunció que el cantante, David Bisbal, interpretará “Mucho más allá”, la canción de los créditos finales de Frozen 2, en las versiones dobladas del filme para Latinoamérica y España. La nueva película animada de Disney estrenará en cines de Paraguay el 5 de diciembre.

El tema se lanzará junto con su video musical y es la versión en español de la canción “Into The Unknown” interpretada por la banda Panic! At the Disco. La canción también formará parte de la banda sonora original en español del filme de Walt Disney Records, que estará disponible a partir del 15 de noviembre en plataformas digitales.

Frozen 2 es la continuación de la película de 2013 Frozen: una aventura congelada, que se convirtió en una de las más taquillera a nivel global de todos los tiempos y también una de las más vista en Latinoamérica de Walt Disney Animation Studios.

La cinta cinematográfica ganó un premio Óscar en la categoría “Mejor película animada” del año. La canción icónica de la película “Let it go” (“Libre soy”), con música y letra de Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, recibió un reconocimiento en la premiación en la categoría “Mejor canción original”.