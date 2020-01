Durante la transmisión del partido entre Chivas y Bravos Juárez, el relator de Multimedios Televisión lanzó un imprudente comentario al momento del remate de José Juan Macías que sacó el 2-0 definitivo.

“Disparó el JJ y no justamente a Salvador Cabañas, sino José Juan Macías, este refuerzo de lujo del Guadalajara”, dijo el narrador del juego que rápidamente provocó indignación en redes sociales.

Tras las críticas, Adrián Marcelo se manifestó a través de su cuenta de Twitter. “Señores: Con respecto a lo sucedido, he pensado bien las cosas, con la cabeza más fría y he decidido dar una explicación y ofrecer una disculpa. Los espero en esta cuenta, hoy en punto de las 10 de la noche para brindarles, si me lo permiten, unas palabras”, escribió.

Sin embargo, en el momento de pedir perdón por sus lamentable narración, evitó por completo el tema y finalmente no se disculpó con el exfutbolista paraguayo conocido como “Mariscal” que vistió la camiseta del Club América.

“Sé que más que enojo muchos sienten decepción pues esperaban algo más profesional de mí. No fui quien esperaban hoy y debo ofrecer una disculpa: Se nos retrasó el estreno del episodio 17 del podcast de Adrián Marcelo y Aldo Farías”, bromeó.