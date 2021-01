Conocido en el ámbito farandulero por pasar por competencias televisivas como Baila Conmigo Paraguay (BCPY), en la que acompañó a la exmodelo Ana Ríos en la última edición del 2019, ‘La Academia’, donde integró el staff y Domingo en Familia donde en el 2013 resultó ganador, Gamarra, decide navegar en nuevas aguas y trabajar por la ciudad capital.

Para ello ya comienza trabajar por el movimiento “Marcha Colorada” encabezado por Javier Balbuena, en alianza con “Fuerza Auténtica Colorada”, que tiene como precandidato a intendente al senador Martín Arévalos.

“Se me dio la oportunidad y aprendí que las oportunidades están para ser tomadas, no siempre se dan segundas oportunidades”, dice Gamarra en comunicación con nuestra redacción.

Comenta que además de su pasión por el baile y la actividad física, la política lo atraía desde el punto de vista de ayudar a los demás, y el tener cercanía a Balbuena, lo ayudó a decidirse para trabajar por la ciudad.

“Conozco de hace años al Dr. Javier Balbuena, desde que yo era aun un niño, lo conozco como persona, como laburador y profesional. Me inspira muchísima confianza y su discurso y las líneas a seguir para hacer crecer este movimiento me convencieron al 200%”, acota.

Afirma que es colorado de cuna y además de las ganas de trabajar, el ambiente turbio generado por algunos integrantes de la ANR años atrás y en la actualidad, lo animaron a dar el salto.

“Esa fue una de las razones de aceptar este desafío, hacer bien las cosas, cambiar esa visión o ese estigma de sos colorado o sos político, entonces sos un mentiroso. Ya estamos cansados. Puede sonar cliché esto, pero vengo a ayudar a hacer las cosas diferentes”.

Asegura que cuenta con el total apoyo de sus allegados, quienes además representarán un respaldo parte en su gestión. “La gente que me conoce sabe cómo soy y cómo me gusta hacer las cosas. Me encanta que me den este espacio y me pidan ser yo mismo, que es lo que más amo”.

En su gestión planea fomentar la inclusión donde las mujeres tengan fuerte presencia y oportunidad, así como personas con discapacidad, de hecho su grupo lo conforman representantes de distintos rubros como el arte y los deportes. “Se está armando un equipo fuerte, un equipo diverso, un equipo genial, fantástico y por sobre todo de gente nueva”.

“NACÍ CON EL ARTE EN MI CORAZÓN”

Félix es licenciado en Ciencias de la Comunicación y Magíster en Dirección de Marketing y Comunicación, con experiencia en el área de más de 11 años en Conatel. Además ejerce de maestro de Ceremonias de eventos.

A la par es profesor de Soulfit (baile sin coreografía), zumba y baile en estudios y gimnasios. En pandemia, al igual que muchos migró a la virtualidad, impartiendo clases on line. Participó de varias ediciones de los carnavales encarnacenos y actualmente se prepara para el certamen Mister Latinoamérica, como representante de la ciudad de Asunción.

Hace política lleva bastante tiempo. ¿Dejará el baile y de la actividad física para dedicarse a este nueva faceta? “Jamás, yo nací con el arte en mi corazón y espero que me acompañe hasta el último día de mi vida”.

Respecto a sus clases virtuales, indica que ajustó sus horarios. “No puedo abandonar a mis alumnas que hace años ya me vienen siguiendo y que me apoyan en todo lo que proponga”.

Así también, espera concretar varios sueños como llegar conducir programas en radio y televisión. “Estoy acá para demostrar que con preparación y siendo multifacético o multidisciplinario enfocado en algo se puede hacer un muy buen trabajo”.

Resalta que hay temas propuestos por muchos políticos, pero sin cumplir y promete que él los concretará. “Quiero una Asunción diferente, verla mejorar día a día, que pueda ser como otras capitales del mundo y que esto se expanda a todo el país”.